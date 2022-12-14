Стала известна точная сумма налогов, которые «Газпром» заплатил в бюджет Петербурга

По итогам 2022 года «Газпром» заплатит в бюджет Петербурга 230 млрд рублей. Об этом сообщает компания 14 декабря по итогам заседания Межведомственного совета по реализации cоглашения о сотрудничестве между ней и городом.



Ранее уже сообщалось, что сумма налогов оценивается примерно в пятую часть от триллионного бюджета Петербурга. «Фонтанка» рассчитывала потенциальные поступления в казну от переезда компании в город, речь шла о диапазоне от 150 млрд до 200 млрд в год. Эти расчеты делались исходя из отчетности «Газпрома» за 2020 и первую половину 2021 года. В нынешнем году корпорация отчитывается о рекордной чистой прибыли. Только за первое полугодие 2022 года было объявлено о прибыли по МСФО в 2,5 трлн рублей. Для сравнения: за весь прошлый год получилось только 2,1 триллиона. Так что неудивительно, что показатель выплаченного налога на прибыль в 2022 году оказался заметно выше, чем в прошлом. Кстати, на федеральном уровне «Газпром» уже выплатил дополнительные суммы сверх запланированных налогов: 1,2 трлн рублей в этом году были изъяты из компании в виде разового повышения НДПИ. В совокупности во все уровни бюджета «Газпром» в этом году заплатит более 5 трлн рублей.