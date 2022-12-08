Пятая часть. «Газпром» раскрыл примерный объем выплаченных в казну Петербурга налогов

Пятая часть доходов бюджета Петербурга в 2022 году приходится на налоговые поступления от «Газпрома». Об этом на Петербургском налоговом форуме 8 декабря сообщил начальник департамента компании Карен Оганян.



Он поздравил руководство и жителей города с достижением в этом году исторически рекордных доходов на сумму 1 трлн рублей.

«Хотелось бы обратить внимание, что одна пятая этих поступлений — это налоговые поступления «Газпрома» в бюджет города», — отметил Оганян.

Таким образом, по подсчетам «Фонтанки», можно предположить, что на долю компании пришлось около 200 млрд рублей выплаченных налогов.