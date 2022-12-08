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    Пятая часть. «Газпром» раскрыл примерный объем выплаченных в казну Петербурга налогов

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    Пятая часть доходов бюджета Петербурга в 2022 году приходится на налоговые поступления от «Газпрома». Об этом на Петербургском налоговом форуме 8 декабря сообщил начальник департамента компании Карен Оганян.

    Он поздравил руководство и жителей города с достижением в этом году исторически рекордных доходов на сумму 1 трлн рублей.

    «Хотелось бы обратить внимание, что одна пятая этих поступлений — это налоговые поступления «Газпрома» в бюджет города», — отметил Оганян.

    Таким образом, по подсчетам «Фонтанки», можно предположить, что на долю компании пришлось около 200 млрд рублей выплаченных налогов.

    В целом группа «Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджет всех уровней свыше 5 триллионов рублей налогов и станет крупнейшим налогоплательщиком в стране, добавил руководитель департамента.

    В середине 2021 года акционеры ПАО «Газпром» проголосовали за переезд компании из Москвы в Петербург. С августа ее новым местом прописки стал Лахта Центр. Как сообщал замглавы Управления ФНС по Петербургу Владимир Полежаев, за 2021 год крупнейший налогоплательщик города, имеющий отношение к нефтегазовому сектору, принес бюджету региона 158 млрд рублей. Как верно подсчитала «Фонтанка» еще до переезда «Газпрома», ежегодно Петербург мог бы рассчитывать на сумму налоговых поступлений от компании в диапазоне от 150 до 200 млрд рублей.

    Однако из-за изменения способа распределения налога на прибыль организаций с 2023 года, затрагивающего бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), к которым, в том числе, относится «Газпром», петербургский бюджет будет недополучать деньги. После обращения депутатов Госдумы в правительство с просьбой компенсировать бюджету города средства, которые раньше приходили в казну от КГН, Москва вернет 47 из 77 млрд, которые в 2023 году недополучит Петербург, в виде федерального трансферта. Еще с 30 млрд рублей Смольному придется разбираться самостоятельно.

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    Комментарии 4

    funtanka08 Дек 2022 в 14:54
    Одно из двух. Либо в Петербурге открыли крупное месторождение газа. Либо в Газпроме решили игнорировать статью 9 конституции РФ.
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