Пятая часть. «Газпром» раскрыл примерный объем выплаченных в казну Петербурга налогов

Пятая часть доходов бюджета Петербурга в 2022 году приходится на налоговые поступления от «Газпрома». Об этом на Петербургском налоговом форуме 8 декабря сообщил начальник департамента компании Карен Оганян.
Он поздравил руководство и жителей города с достижением в этом году исторически рекордных доходов на сумму 1 трлн рублей.
«Хотелось бы обратить внимание, что одна пятая этих поступлений — это налоговые поступления «Газпрома» в бюджет города», — отметил Оганян.
Таким образом, по подсчетам «Фонтанки», можно предположить, что на долю компании пришлось около 200 млрд рублей выплаченных налогов.
В целом группа «Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджет всех уровней свыше 5 триллионов рублей налогов и станет крупнейшим налогоплательщиком в стране, добавил руководитель департамента.
В середине 2021 года акционеры ПАО «Газпром» проголосовали за переезд компании из Москвы в Петербург. С августа ее новым местом прописки стал Лахта Центр. Как сообщал замглавы Управления ФНС по Петербургу Владимир Полежаев, за 2021 год крупнейший налогоплательщик города, имеющий отношение к нефтегазовому сектору, принес бюджету региона 158 млрд рублей. Как верно подсчитала «Фонтанка» еще до переезда «Газпрома», ежегодно Петербург мог бы рассчитывать на сумму налоговых поступлений от компании в диапазоне от 150 до 200 млрд рублей.
Однако из-за изменения способа распределения налога на прибыль организаций с 2023 года, затрагивающего бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), к которым, в том числе, относится «Газпром», петербургский бюджет будет недополучать деньги. После обращения депутатов Госдумы в правительство с просьбой компенсировать бюджету города средства, которые раньше приходили в казну от КГН, Москва вернет 47 из 77 млрд, которые в 2023 году недополучит Петербург, в виде федерального трансферта. Еще с 30 млрд рублей Смольному придется разбираться самостоятельно.