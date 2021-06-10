Небесная бухгалтерия. Сколько налогов переезд «Газпрома» принесет Петербургу

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Головная компания газового монополиста официально объявила о планах сменить прописку с Москвы на Петербург. Вопрос рассмотрят на годовом собрании акционеров 25 июня . Перерегистрация ПАО «Газпром», очевидно, принесет Петербургу дополнительные налоговые платежи, но сколько — финансовые органы двух столиц хранят молчание. Молчит и налогоплательщик. Возможно, он и сам до сих пор не подсчитал всё до копейки. Система платежей для консолидированной группы налогоплательщиков, к которым относится газовая корпорация, настолько сложна, что рассказать, как она работает, могут лишь серьезные эксперты.



Строго говоря, переезд «Газпрома» в Петербург начался уже давно. Кроме стоящей особняком «Газпром нефти», которая только за минувшие пять лет заплатила в городе налога на прибыль более 25 миллиардов, в рейтинге крупнейших налогоплательщиков города значатся «Газпром межрегионгаз», «Газпром энергохолдинг», «Газпром газэнергосеть», «Газпром трансгаз СПб» и многие другие, вклад которых в городскую казну также исчисляется миллиардами. Однако стоящая на повестке дня перерегистрация «центрального» ПАО может увеличить эту сумму на порядок. По самым грубым подсчетам, город мог бы — отталкиваясь лишь от цифр в отчетах — рассчитывать на сумму в диапазоне от 150 до 200 млрд рублей в год. Это позволит увеличить сегодняшние доходы бюджета на 20–30% . Впрочем, в реальности может оказаться и меньше. В любом случае считать налоги «Газпрома» даже после его переезда будут в Москве.



Смотря как считать ПАО «Газпром» зарегистрировано в Москве на улице Наметкина, 16. По сегодняшним меркам и аппетитам корпорации это невысокий, скромный бизнес-центр в Черемушках.

Основной уплачиваемый компаниями налог, который пополняет бюджеты регионов, — налог на прибыль организаций. Ставка по нему составляет 20%. Из них 3% идут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. В бюджете Петербурга 2021 года на этот налог приходится 24,5% всех доходов — почти 160 миллиардов. Больше — только вклад в бюджет самих жителей города, налог на доходы которых (те самые 13%) обеспечивает 46% казны.

По данным СПАРК, согласно российским стандартам бухучета (РСБУ), за 2020 год ПАО «Газпром» заплатило всего 55,7 млрд рублей налога на прибыль (против 238,9 миллиарда годом ранее). Если бы эта компания не была «многодетной», она бы заплатила в бюджет столицы по «месту прописки» почти 47,3 млрд рублей, но на практике это так не работает. У «Газпрома» сотни «дочек» во всех регионах страны, которые платят налоги все вместе по сложной методике. В российский фискальной системе подобные объединения называются консолидированной группой налогоплательщиков (КГН).

По международной системе финансовой отчетности (МСФО), которая учитывает консолидированные показатели группы, все входящие в «Газпром» организации в 2020 году заплатили 28,9 млрд рублей налога на прибыль. То есть в бюджеты регионов, получается, должно было пойти 24,6 млрд рублей, что в масштабе Москвы (более 2,6 трлн рублей) как-то даже не впечатляет — всего 1%. То, что показатели по российской и международной системам существенно отличаются, — нормально. Например, по МСФО в 2020 году «Газпром» получил 162,4 млрд рублей прибыли, а по РСБУ — 707 млрд убытка. Логика здесь есть, но доступна она лишь экспертам в области налогового права и аудита.



Секрет фирмы «Фонтанка» спросила департамент финансов Москвы, сколько налогов в 2019–2020 году ПАО «Газпром» на самом деле заплатило в бюджет столицы. В пресс-службе главного финансового органа Москвы со ссылкой на Налоговый кодекс сообщили, что информация о перечислении налогоплательщиком средств в бюджет субъекта не подлежит разглашению и является налоговой тайной. Она может перестать быть таковой с согласия ее обладателя, то есть «Газпрома», но он, похоже, пока не готов раскрыть все карты.

«На величину налоговых платежей влияет целый ряд факторов, в том числе не зависящих от "Газпрома". В случае принятия решения об изменении места нахождения ПАО "Газпром" налоги, уплачиваемые в бюджет Санкт-Петербурга, увеличатся. Прежде всего за счет налога на прибыль головной компании — "Газпрома"», — ответили «Фонтанке» в управлении информации газового монополиста.

В петербургском комитете финансов «Фонтанка» тоже не встретила понимания в своем стремлении узнать, что даст городскому бюджету переезд «Газпрома». Там посоветовали обратиться за этой информацией в саму корпорацию.



Известно одно — входящие в группу компании за 2019 год заплатили в бюджеты всех регионов страны 210 млрд рублей, что почти полностью соответствует данным о налоге на прибыль ПАО «Газпром» по российской системе бухучета. Это есть в специальном разделе отчетности корпорации за 2019 год. По минувшему году такого отчета пока в открытом доступе нет. Но, похоже, он будет не показательным — слишком уж велики были финансовые потери в 2020-м , что сделало показатели налога на прибыль аномально низкими.

Пришлась ли на Москву хотя бы половина из озвученных 210 миллиардов — «Фонтанке» ни в столичном финдепе, ни в «Газпроме» не уточнили. При этом в списке крупнейших налогоплательщиков каждого региона, который составил «Коммерсант» в 2019 году, для Москвы в этой роли выступило и ПАО «Газпром». По данным издания, оно заплатило в столичный бюджет почти 150 млрд рублей налога на прибыль. Впрочем, методику своих подсчетов газета не раскрывает.

Сравнительно небольшие объемы налога на прибыль, уплаченного «Газпромом» в 2020 году, связаны в том числе с обрушением экспортных цен на газ. Однако с июля коронавирусного года цены начали расти. В этом году газовая корпорация поправила свои дела за счет высоких цен на газ в Европе, измученной аномальными холодами.



Опираясь на данные «нормальной» отчетности «Газпрома» (не за 2020, а за 2019 год), мы видим две цифры налога на прибыль, львиная доля которого должна будет после переезда попасть в бюджет Петербурга: 303 и 195,5 млрд рублей. Удерживая в голове принципы налогообложения КГН, ориентироваться стоит на вторую. А с учетом экспертных оценок о предыдущих доходах бюджета Москвы от налогов «Газпрома» наиболее правильным ответом на вопрос, сколько получит Петербург, будет: от 150 до 200 миллиардов. Ближе к нижней границе и в зависимости от того, как будут из года в год распределяться деньги внутри консолидированной группы налогоплательщиков. Возможно, в реальности, по итогам сложных расчетов, город получит в разы меньшую сумму, но в любом случае «Газпром» будет безоговорочным лидером среди доноров петербургского бюджета. Однако, как пояснил «Фонтанке» источник в ФНС, местные налоговики не будут иметь отношения к выплатам «Газпрома» даже после его переезда. Дело в том, что независимо от места нахождения таких больших компаний контроль за их налогами осуществляют межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. В случае с корпорациями нефтегазовой отрасли это МРИ по КН № 2 , офис которой в Большом Черкасском переулке в центре Москвы находится в 100 метрах от Старой площади.

Самые большие плательщики налогов среди «дочек» «Газпрома» занимаются добычей в газоносных регионах. Но львиную долю их отчислений должен составлять налог на добычу природных ископаемых — прямой федеральный налог. К примеру, крупнейшая по объемам выплат «дочка», зарегистрированная в Петербурге, — «Газпром нефть шельф». По итогам 2019 года (согласно РСБУ) она заплатила всех налогов более 20 млрд, из них лишь 6 млрд рублей — «региональный» налог на прибыль. Скорее всего, большей частью там, где добывает ископаемое топливо.

«Не знаю, что именно будут переводить в Петербург. Если только ПАО, головную организацию, я предполагаю, что с нее взять налоги будет довольно трудно. Добывающие компании действительно платят по месту своей регистрации, но они же не в Санкт-Петербурге зарегистрированы», — сказал «Фонтанке» нефтегазовый аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин. Он отметил, что сходу вычислить сумму налогов, которую потенциально сможет получить Петербург, невозможно. Подсчитали ли это уже в башне на улице Наметкина будущие обитатели башни в Лахте — большой вопрос. Пока есть красивое заявление о переезде, а на самом деле «эффект может оказаться совсем не такой, как предполагают в Петербурге», допускает эксперт.

«Реальная» прибыль каждой отдельной компании внутри группы сама по себе не влияет на распределение налогов КГН между субъектами, соглашается Дарья Шорина, старший менеджер практики оказания услуг по налоговому и юридическому консультированию компаниям нефтегазового сектора аудиторской компании KPMG в СНГ. По ее словам, распределение налога к уплате в бюджеты регионов основывается на «расчетной» доле прибыли, которая базируется на двух показателях: численность сотрудников, иными словами зарплатный фонд, и остаточная стоимость имущества на балансе.

«Таким образом, реальный прирост дохода субъекта будет зависеть в первую очередь от перевода сотрудников и имущества, что повлияет не только на поступления в бюджет от организаций, но и на поступления от физических лиц — основного источника дохода бюджета Санкт-Петербурга», — подчеркнула эксперт.

В рейтинге «Петростата» отраслей с наиболее высокими доходами сотрудников уже многие годы неизменно значится «добыча полезных ископаемых» — в марте 2021-го в среднем 172 тысячи рублей. И тем, кому не посчастливится устроиться на работу в переезжающий к нам «Газпром», утешением послужит ускоренное наполнение городского бюджета за счет роста сбора НДФЛ.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

