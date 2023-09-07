На медпомощь участникам СВО в Петербурге выделят 165 млн рублей

В 2023 году в Петербурге выделят 164,9 млн рублей на специальную медпомощь военнослужащим вооруженных сил в период боевых действий. Это следует из проекта корректировки бюджета, разработанного Смольным.
Средства на эти цели добавят городскому комитету по образования. Статья расходов подразумевает «оказание специализированной медицинской помощи в период проведения специальной военной операции военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, находящимися в ведении Санкт-Петербурга».
В действующем законе о бюджете на текущий год и плановые 2024 и 2025 год такой статьи расходов нет.
Ранее стало известно, что губернатор планирует ввести дополнительную единовременную выплату участникам спецоперации в размере полумиллиона рублей.
В рамках так называемой осенней корректировки бюджета города планируется, что доходы казны вырастут на 43 млрд рублей — до 1,093 трлн рублей, расходы вырастут только на 7 млрд — до 1,202 трлн рублей.