На медпомощь участникам СВО в Петербурге выделят 165 млн рублей

В 2023 году в Петербурге выделят 164,9 млн рублей на специальную медпомощь военнослужащим вооруженных сил в период боевых действий. Это следует из проекта корректировки бюджета, разработанного Смольным.



Средства на эти цели добавят городскому комитету по образования. Статья расходов подразумевает «оказание специализированной медицинской помощи в период проведения специальной военной операции военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, находящимися в ведении Санкт-Петербурга».



В действующем законе о бюджете на текущий год и плановые 2024 и 2025 год такой статьи расходов нет.

