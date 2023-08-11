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    Боевые действия

    Беглов приготовил еще одну полумиллионную выплату участникам спецоперации. Но в проекте есть уточнение о наградах

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов намерен ввести дополнительную меру поддержки участников спецоперации. Проект постановления об этом опубликован на сайте Смольного.

    Документ написан в лучших традициях бюрократического синтаксиса — с перечислениями и грамматически неочевидным сочетанием условий. Прямая речь звучит так: 500 тысяч положены «военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий».

    Можно предположить, что дополнительную единовременную выплату могут получить именно участники спецоперации (военнослужащие, контрактники, служащие в нацгвардии), удостоенные геройского звания или награжденные орденами за заслуги в ходе участия в специальной военной операции. В случае, если человек погиб или ранен, выплату может забрать член его семьи. Обязательное условие — наличие места жительства в Санкт-Петербурге. Постановление пока не подписано.

    В то же время можно заметить, что уже сейчас 500 тысяч положены единовременно всем контрактникам, которые уходят из Петербурга, но о подписании соответствующего постановления чиновники сообщали задолго до появления нынешнего проекта.

    «Фонтанка» попыталась подтвердить у ответственных чиновников, что правильно поняла условия получения новой выплаты. Однако добиться комментария не удалось в том числе у комитета по соцполитике, который, согласно проекту, должен осуществлять «официальное толкование постановления».

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