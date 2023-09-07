Осенняя корректировка бюджета: вырастут доходы и расходы. Дефицит сократится

В рамках осенней корректировки бюджет Петербурга на 2023 год должен вырасти с 1,048 до 1, 093 трлн рублей. Это следует из проекта документа, который разработали в Смольном.



Доходы на 2024 год вырастут с 1,137 до 1,180 трлн, а на 2025 год — с 1,187 до 1,194 трлн рублей.



Расходы городской казны в 2023 году планируется увеличить с 1,195 до 1,202 трлн рублей, в 2024 году — с 1,175 до 1,180, в 2025 году — с 1,233 до 1,239 трлн рублей.



Дефицит бюджета, наоборот, должен сократиться в текущем году — со 146,7 до 109 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах показатель останется почти плановым — 38,9 вместо 38,8 млрд рублей и 45,6 вместо 46 млрд рублей.

