    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-з

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    Осенняя корректировка бюджета: вырастут доходы и расходы. Дефицит сократится

    973
    9 комментариев

    В рамках осенней корректировки бюджет Петербурга на 2023 год должен вырасти с 1,048 до 1, 093 трлн рублей. Это следует из проекта документа, который разработали в Смольном.

    Доходы на 2024 год вырастут с 1,137 до 1,180 трлн, а на 2025 год — с 1,187 до 1,194 трлн рублей.

    Расходы городской казны в 2023 году планируется увеличить с 1,195 до 1,202 трлн рублей, в 2024 году — с 1,175 до 1,180, в 2025 году — с 1,233 до 1,239 трлн рублей.

    Дефицит бюджета, наоборот, должен сократиться в текущем году — со 146,7 до 109 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах показатель останется почти плановым — 38,9 вместо 38,8 млрд рублей и 45,6 вместо 46 млрд рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БюджетГородской бюджетСмольный
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close