Отрицательный рост по плану. Почему доходы бюджета Петербурга снова падают?

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По итогам января — апреля 2023 года доходы бюджета Северной столицы снова ушли в минус к тому же периоду прошлого года — почти на 10%. В Смольном утверждают, что все идет по плану, но к концу первого полугодия обещают выйти в плюс — по крайней мере, по НДФЛ.



О том, что с поступлениями в городскую казну не все ладно, стало известно еще в марте. Согласно предварительным результатам за январь — февраль, доходы Петербурга упали в два раза к тем же месяцам 2022-го. Однако уже по итогам первого квартала, показатель снова вышел в плюс: в бюджет пришло на 6% больше, чем годом ранее, поспешили обрадовать чиновники.



Предварительными данными за четыре месяца в своем telegram-канале поделился вице-губернатор Алексей Корабельников 11 мая.



По подсчетам финансового блока, к 1 мая в бюджет Петербурга поступило 397,7 млрд рублей доходов. Это 38% годового плана, говорит Корабельников. Но если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, это на 9,2% меньше. Собственные налоговые и неналоговые доходы казны составили 385,5 млрд рублей, что на 9,4% меньше, чем годом ранее.

Как и прежде, в Смольном не видят поводов для пессимизма. «Динамика по доходам соответствует параметрам утвержденного бюджета», — прокомментировали в пресс-службе комитета финансов.



Причины спада, как и в начале года, с одной стороны, чисто технические, с другой — объективные. А если разложить бюджет по полочкам, то выяснится, что минус виден по двум основным налогам — на прибыль организаций и на доходы физических лиц.

За четыре месяца компании перечислили в бюджет Петербурга 177,6 млрд рублей налога на прибыль. Это 98% от плана, говорят в комфине. По сравнению с прошлым годом сумма сократилась на 22%. Для сравнения: по итогам января — марта был зафиксирован рост поступлений по налогу на прибыль на 21,3%.



Как пояснили в комфине, казна Петербурга вновь недосчиталась платежей от участников консолидированных групп налогоплательщиков (крупнейшим из которых является Газпром). Это произошло из-за изменений в федеральном налоговом законодательстве. Ранее общая сумма потерь на 2023 год оценивалась в 77 млрд рублей. Сообщалось о достижении договоренности, что большую часть недостачи Петербургу компенсируют, но конкретики о том, как это будет происходить на практике, так и не появилось.



Пока приходится справляться своими силами. «Налог от организаций основного круга налогоплательщиков, напротив, увеличился в 1,4 раза», — комментируют в комфине.



От налога на доходы физических лиц бюджет в январе — апреле получил 103,1 млрд рублей, что на 11,6% меньше, чем год назад. Негативная динамика объясняется комплексом причин. Одна из них сугубо техническая — переход на механизм единого налогового платежа. Напомним, если раньше компании платили каждый налог отдельно в предусмотренный срок и он поступал напрямую в нужный бюджет, то теперь общая сумма уходит в Федеральное казначейство, а уже это ведомство потом перечисляет кому сколько положено.

В результате нововведения изменился период, за который платится налог. К примеру, в 1-м квартале 2023 года в бюджет Петербурга поступил налог, исчисленный с 1 января по 22 марта, а налог за период с 23 марта по 31 марта поступил к 28 апреля, рассказали в комфине. Также в рамках механизма ЕНП нет поступлений от досрочной уплаты налога.



Но есть и объективные факторы. Например, упали доходы граждан от операций с ценными бумагами из-за того, что банки попали под санкции. Кроме того, выросли возвраты по имущественным и социальным вычетам.

Но ситуация с НДФЛ выправляется. Для сравнения: поступления по этому налогу в январе — марте были на 22% ниже, чем в прошлом году. «Начиная с марта 2023 года фиксируется прирост налога (в марте на 64,7%, в апреле на 18,7%). Ожидаем по результатам полугодия выйти на плановые показатели», — отметили в комфине.



Ситуация с платежами по упрощенной системе налогообложения (УСН) по итогам четырех месяцев 2023 года также стабилизировалась, радуются в комфине. Ранее недостача также объяснялась тем, что досрочно перечисленные платежи не зачислялись в бюджет до установленного срока. «В отчетном периоде поступили платежи от организаций и индивидуальных предпринимателей по расчетам за 2022 год и первый квартал 2023 года в общей сумме 32,7 млрд рублей, темп роста составил 114,8%», — комментируют в ведомстве.



Данных по имущественным налогам Алексей Корабельников не привел. По итогам 1-го квартала (полностью опубликованы в начале мая) доход от налогов на имущество организаций вырос почти на 40%, до 1,3 млрд рублей, но поступления от налога на имущество физлиц упали почти на 60%, до 143,5 млн рублей.

В Смольном объясняют это эффектом высокой базы. В 2022 году собираемость имущественных налогов с граждан выросла до 99,5%. Как следствие, в меньшем объеме стали приходить средства в счет уплаты задолженности в текущем году. Еще одна причина — возврат налога, перечисленного в бюджет до наступления срока уплаты.

Общий объем неналоговых платежей в январе — апреле составил 28,5 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года, добавляют в комфине.

Положительная динамика наблюдается и в расходах. Так, власти Петербурга за четыре месяца 2023 года потратили 267 млрд рублей, или 22% от плана. В 2022 году за аналогичный период было израсходовано 226,6 млрд рублей.

