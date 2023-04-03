Доходы бюджета Петербурга выросли на 6% в первом квартале после резкого падения за первые два месяца

По итогам первого квартала 2023 года в городскую казну Петербурга поступило 271,8 миллиарда рублей. Об этом 3 апреля сообщил комитет финансов. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поступлений увеличился на 6,3%.



В ведомстве подчеркнули, что рост не связан с эффектом низкой базы. «Влияние санкционного давления на экономику комитет финансов начал фиксировать позже, начиная с итогов первого полугодия прошлого года, — пояснила председатель комитета Светлана Енилина.

Почти 90% доходов, или 241,7 миллиарда рублей, составили налоговые платежи. Они выросли по сравнению с прошлым годом на 3,6%. Положительная динамика была достигнута, несмотря на изменение порядка уплаты и распределения налога на прибыль от бывших участников КГН, ухода ряда крупных налогоплательщиков с иностранным участием с российского рынка и с учетом изъятия из бюджета в феврале 18 миллиардов рублей переплаты по итогам прошлых периодов, подчеркнули в комфине.