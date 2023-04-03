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    Доходы бюджета Петербурга выросли на 6% в первом квартале после резкого падения за первые два месяца

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    По итогам первого квартала 2023 года в городскую казну Петербурга поступило 271,8 миллиарда рублей. Об этом 3 апреля сообщил комитет финансов. Относительно аналогичного периода прошлого года объем поступлений увеличился на 6,3%.

    В ведомстве подчеркнули, что рост не связан с эффектом низкой базы. «Влияние санкционного давления на экономику комитет финансов начал фиксировать позже, начиная с итогов первого полугодия прошлого года, — пояснила председатель комитета Светлана Енилина.

    Почти 90% доходов, или 241,7 миллиарда рублей, составили налоговые платежи. Они выросли по сравнению с прошлым годом на 3,6%. Положительная динамика была достигнута, несмотря на изменение порядка уплаты и распределения налога на прибыль от бывших участников КГН, ухода ряда крупных налогоплательщиков с иностранным участием с российского рынка и с учетом изъятия из бюджета в феврале 18 миллиардов рублей переплаты по итогам прошлых периодов, подчеркнули в комфине.

    136 миллиардов рублей поступило по налогу на прибыль организаций. Это на 21,3% больше, чем в январе-марте 2022 года. Также в плюсе оказались доходы по налогу на имущество организаций и по налогу на профессиональный доход (его уплачивают самозанятые).

    Неналоговые платежи выросли на 60%. Почти в 1,5 раза увеличились доходы от продажи имущества. На 63,4% выросли доходы от размещения средств бюджета. В 3,6 раза увеличились поступления от платных парковок.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что по итогам первых двух месяцев доходы бюджета Петербурга упали более чем в два раза. В Смольном объяснили это в том числе новым порядком взимания налогов.

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