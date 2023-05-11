Доходы Петербурга за четыре месяца упали на 9,4%. Снова виноват единый налоговый платеж

К 1 мая в бюджет Петербурга поступило 397 млрд рублей доходов. Об этом 11 мая сообщил в телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. Это 38% годового плана, отметил он.



Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (438 млрд рублей) поступления сократились на 9,4%.

По налогу на прибыль организаций за январь–апрель в бюджет поступило 178 млрд рублей. Это на 22% меньше, чем год назад (227,6 млрд рублей). Однако, по словам Алексея Корабельникова, здесь город идет «в плане». «Ожидаемое снижение поступлений от организаций — бывших участников КГН (консолидированные группы налогоплательщиков. — Прим. ред.) компенсируется опережающим ростом налога от организаций основного круга налогоплательщиков — рост в 1,4 раза», — сообщил вице-губернатор.