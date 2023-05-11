Доходы Петербурга за четыре месяца упали на 9,4%. Снова виноват единый налоговый платеж

К 1 мая в бюджет Петербурга поступило 397 млрд рублей доходов. Об этом 11 мая сообщил в телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. Это 38% годового плана, отметил он.
Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (438 млрд рублей) поступления сократились на 9,4%.
По налогу на прибыль организаций за январь–апрель в бюджет поступило 178 млрд рублей. Это на 22% меньше, чем год назад (227,6 млрд рублей). Однако, по словам Алексея Корабельникова, здесь город идет «в плане». «Ожидаемое снижение поступлений от организаций — бывших участников КГН (консолидированные группы налогоплательщиков. — Прим. ред.) компенсируется опережающим ростом налога от организаций основного круга налогоплательщиков — рост в 1,4 раза», — сообщил вице-губернатор.
По НДФЛ поступило 103 млрд рублей, что на 12% меньше, чем в январе–апреле 2022 года (116,6 млрд рублей). «В связи с переходом на ЕНП (единый налоговый платеж. — Прим. ред.) фиксируем некоторое снижение поступлений относительно прошлого года», — пояснил Алексей Корабельников. Тем не менее каждый месяц ситуация выправляется, и по результатам полугодия власти Петербурга ждут выхода на плановые показатели.
Зато поступления по упрощенной системе налогообложения восстановились. «Поступило 33 млрд рублей, темп роста — 114,8%», — отметил Корабельников. Общий объем неналоговых доходов составил 25 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе–апреле 2022 года.
Расходы бюджета составили 267 млрд рублей, или 22% от плана. В 2022 году за аналогичный период было потрачено 226,6 млрд рублей.
Сокращения поступлений в бюджет Петербурга фиксируются с начала 2023 года. По итогам января–февраля, как сообщала «Фонтанка», доходы упали в два раза. Но по итогам первого квартала был зафиксирован рост на 6%.