И целого триллиона мало. Смольный наметил контуры бюджета на 2024 год

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Презентация черновика главного финансового документа Петербурга не обошлась без премьер и сенсаций. В предварительном варианте бюджет оказался профицитным. Но заявленный объем дополнительной потребности намекает, что дефицита все же не удастся избежать.



В Законодательном собрании Петербурга стартовали обсуждения бюджета на 2023–2025 годы. В ходе так называемых нулевых чтений 25 августа городские чиновники обсудили с депутатами основные параметры главного финансового документа и очертили перспективы городской экономики в ближайшую трехлетку.



В этом году нулевые чтения впервые проходили в новом формате: слушания разбили не про профильным комитетам, а по госпрограммам. Такой подход позволит рассматривать расходные статьи «не разрозненно», а «концентрируясь на отраслевых вопросах», отметил финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников. Это поможет «ориентироваться на конкретные результаты и показатели» при принятии решений, добавил он.



Неизменный конфликт нулевых чтений — хотелок всегда больше, чем средств — обозначил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. «Триллион — это достаточно серьезная цифра. Кажется, что серьезно увеличили бюджет и у нас денег должно хватать на все, но на все, как всегда, не хватает», — сказал он, призвав собравшихся «рачительно подойти к тратам».

Премьера сезона — прогноз по доходам

Доклад главы комитета финансов Светланы Енилиной не обошелся без сенсаций. Главный финансист Смольного впервые дала прогноз по доходам на будущий год: до этого в ходе нулевых чтений этот показатель не звучал — возможно, чтобы не разжигать аппетиты.



По прогнозу ведомства, в 2024 году доходы казны Петербурга вырастут на 7% по сравнению с 2023 годом и составят 1,17 трлн рублей. Рост будет более уверенным, чем в текущем году (+4,3%). При этом собственные доходы составят 1,14 трлн рублей. Глава комфина подчеркнула, что оценка «максимально синхронизирована» с прогнозом Федеральной налоговой службы. «Расхождения практически отсутствуют», — сказала она.

Расходы бюджета в 2024 году запланированы на уровне собственных доходов, то есть 1,14 трлн рублей. Из них 941,1 млрд составят базовые объемы бюджетных ассигнований, а 203,5 млрд — расходы по адресной инвестиционной программе (АИП). Самыми крупными «базовыми» расходами станут траты на развитие образование, транспортной системы, здравоохранение и социальную сферу.

Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Из этого можно сделать вывод, что, во всяком случае в черновом варианте, бюджет скроен весьма консервативно — даже с небольшим профицитом. Для сравнения, в 2023 году запланированы расходы на 1,2 трлн рублей при доходах в 1,05 трлн.



При этом заявленная дополнительная потребность, по оценке комфина, составляет 367,9 млрд рублей. Из них 236,4 млрд рублей требуется на текущие расходы и 131,5 млрд рублей на АИП. Если все эти требования будут удовлетворены, расходы по сравнению с прошлым годом увеличатся на четверть, а дефицит превысит 400 млрд рублей. Собственно, в процессе нулевых чтений и будет определяться, чьи «хотелки» появятся в виде строки в итоговом варианте бюджета, а чьи останутся проектами.

Санкции и «налоговый котел»

Налоговые доходы Петербурга в 2024 году составят 1,08 трлн, что на 11% больше, чем в 2023 году, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Петербургу Владимир Полежаев. Главными драйверами будут налог на прибыль организаций (рост +15% до 412 млрд рублей) и НДФЛ (рост +10,5% до 460,7 млрд рублей).



А вот в 2023 году налоговики прогнозируют поступления 971,5 млрд рублей, что на 7% меньше по сравнению с 2022 годом. Как рассказывала «Фонтанка», налог на прибыль, бывший основным драйвером прошлых лет, просел сразу на 27% по итогам семи месяцев. Это результат санкционных ограничений, которые привели к ухудшению финансовых результатов налогоплательщиков, считает замглавы УФНС. К тому же прошлый год, когда росли объемы экспорта и цены на энергоресурсы, создал эффект высокой базы.

Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Также на объем доходов оказало влияние изменение налогового законодательства, а именно упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), крупнейшим из которых являлся Газпром. Сейчас 80% налогов экс-КГН идут в общий котел федерального казначейства, а уже потом распределяются в соответствии с нормативом. Новый метод оказался явно не в пользу Петербурга. За семь месяцев 2023 года бывшие КГН перечислили в бюджет Северной столицы 56,3 млрд рублей, что в 3,5 раз меньше, чем годом ранее (196,3 млрд).



Но без учета КГН, поступления от налога на прибыль растут. Другие налоги, в том числе НДФЛ, также демонстрируют положительную динамику, подчеркнул Полежаев. «В 2023 в силу обстоятельств, возможно, не дотянем до триллиона налоговых доходов. Но во всех плановых периодах [...] не только превысим 1 трлн рублей, но и обеспечим убедительный ежегодный прирост», — отметил он.

А вот неналоговые доходы в 2024 году упадут на 10,4%. Как рассказал глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, всего городские власти рассчитывают заработать 21,6 млрд рублей. В частности, почти в два раза сократятся доходы по дивидендам, снизятся поступления от продажи земельных участков и помещений. При этом доходы от сдачи в аренду земли и другого имущества вырастут, прогнозируют в КИО. Зато в 2023 году поступления будут выше ожиданий.

Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Экономический оптимизм



Налоговый оптимизм финансистов Смольного опирается на итоги социально-экономического развития за семь месяцев 2023 года. По словам Алексея Корабельникова, индекс промышленного производства в январе-июле составил 108,3 пункта (увеличение объемов на 8,3%. — Прим. ред.), что демонстрирует «выход экономики на стабильный рост», физические объемы строительства увеличились на 10%, реальные заработные платы — более чем на 5%



В 2024 году размер валового регионального продукта (ВРП) вырастет на 2,3%, а среднемесячная номинальная зарплата — на 8,9%. Инфляция при этом составит 4,95%, прогнозируют в Смольном.

Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Фото: Комитет финансов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





По итогам января-июня средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы уже составила 92 тысячи рублей, рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. По итогам 2023 года, показатель достигнет 94,8 тысяч рублей, а среднемесячный доход от трудовой деятельности — 75,9 тысяч рублей.

По оценкам Смольного, средний темп прироста номинальной зарплаты в 2024–2026 годах составит порядка 8%. Но с учетом инфляции реальная зарплата будет подрастать всего на 3% ежегодно. Реальные доходы будут расти в среднем на 2% в год.



В следующем году вслед за ценами подрастут и коммунальные платежи, но в комитете по тарифам намекнули, что индексация может оказаться ниже инфляции, как было в предыдущие периоды.

Туризм как новая нефть и расходы на СВО

После докладов чиновников и налоговиков слово дали депутатам. Глава фракции КПРФ Роман Кононенко посетовал, что в представленной версии бюджета сокращаются средства на ремонт больниц и закупку лекарств, а также поинтересовался, что будет с тарифами на вывоз мусора и ценами на транспорт.

Глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил выделить больше средств на развитие туризма и спорта. «Для большей части населения страны наш город — это Европа. [...] Туризм для Петербурга — это как нефть», — подчеркнул он. Также, по его словам, необходимы дополнительные меры поддержки инвесторов.



Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов обратил внимание на то, что бюджет Петербурга «несет значительные расходы, прямо или косвенно связанные с СВО», в том числе на плату контрактникам. «Мы настаиваем, чтобы такие расходы производились только в случаях, прямо предусмотренных законом Санкт-Петербурга и соответствующими статьями бюджета, а не из резервного фонда», — отметил он. Сам размер резервного фонда, по мнению парламентария, является завышенным. Сокращение его с 5 до 3% позволило бы увеличить траты на строительство метро, приобретение жилья для очередников без льгот, замену лифтов и так далее. Также Александр Шишлов предложил уменьшить в два раза расходы на оформление города к праздникам.



В Смольном пока заложили в бюджет 2024 года резервный фонд на прошлогоднем уровне 50 млрд рублей, сообщил Алексей Корабельников, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки». «Но этот вопрос тоже будет обсуждаться, возможно, какие-то корректировки будут», — сказал он

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

