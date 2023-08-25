Смольный в 2023 году заработает на продаже и сдаче в аренду имущества больше, чем рассчитывал. Но в 2024-м доходы упадут

В 2023 году власти Петербурга рассчитывают заработать на сдаче в аренду и продаже городского имущества 24,1 млрд рублей. Это на 3,6 млрд больше, чем планировалось. Об этом рассказал глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа. На 1 августа в бюджет поступило уже 18,3 млрд рублей.
При этом по сравнению с прошлым годом поступления вырастут всего на 0,4 млрд рублей, или на
В 2024 году КИО и вовсе ожидает снижения доходов — до 21,6 млрд рублей. В частности, почти в два раза упадут доходы по дивидендам, снизятся поступления от продажи земельных участков и помещений. «Не планируем продажу знаковых объектов», — пояснил Кулаков. При этом доходы от сдачи в аренду земли и другого имущества вырастут, прогнозируют в КИО.