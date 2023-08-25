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    Смольный: доходы бюджета Петербурга в 2024 году вырастут на 7%

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    В 2024 году доходы бюджета Петербурга вырастут на 7% по сравнению с 2023 годом и составят 1,17 трлн рублей. Об этом 25 августа рассказала глава комитета финансов города Светлана Енилина в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании.

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    Из них собственные доходы составят 1,14 трлн рублей (для сравнения в 2023 году ожидается поступление в размере 1,05 трлн).

    Расходы бюджета в 2024 году запланированы на уровне 1,14 трлн рублей. Из них 941,1 млрд составят базовые объемы бюджетных ассигнований, а 203,5 млрд — расходы по адресной инвестиционной программе (АИП).

    При этом заявленная дополнительная потребность составляет 367,9 млрд рублей. Из них 236,4 млрд рублей требуется на текущие расходы и 131,5 млрд рублей на АИП.

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