Смольный: доходы бюджета Петербурга в 2024 году вырастут на 7%

В 2024 году доходы бюджета Петербурга вырастут на 7% по сравнению с 2023 годом и составят 1,17 трлн рублей. Об этом 25 августа рассказала глава комитета финансов города Светлана Енилина в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании.

Из них собственные доходы составят 1,14 трлн рублей (для сравнения в 2023 году ожидается поступление в размере 1,05 трлн).



Расходы бюджета в 2024 году запланированы на уровне 1,14 трлн рублей. Из них 941,1 млрд составят базовые объемы бюджетных ассигнований, а 203,5 млрд — расходы по адресной инвестиционной программе (АИП).

