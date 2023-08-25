УФНС: в 2023 году налоговые доходы Петербурга не дотянут до триллиона

В 2023 в бюджет Петербурга поступит 971,5 млрд рублей налогов. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев 25 августа в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании. Это на 7,1% меньше, чем в 2022 году.



«В 2023 в силу обстоятельств, возможно, не дотянем до триллиона налоговых доходов. Но во всех плановых периодах [...] не только превысим 1 трлн рублей, но и обеспечим убедительный ежегодный прирост», — отметил Полежаев. Так, по прогнозу ФНС налоговые доходы в 2024 году составят 1,08 трлн, что на 11% больше, чем в 2023 году.