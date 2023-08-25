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    УФНС: в 2023 году налоговые доходы Петербурга не дотянут до триллиона

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    В 2023 в бюджет Петербурга поступит 971,5 млрд рублей налогов. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев 25 августа в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании. Это на 7,1% меньше, чем в 2022 году.

    «В 2023 в силу обстоятельств, возможно, не дотянем до триллиона налоговых доходов. Но во всех плановых периодах [...] не только превысим 1 трлн рублей, но и обеспечим убедительный ежегодный прирост», — отметил Полежаев. Так, по прогнозу ФНС налоговые доходы в 2024 году составят 1,08 трлн, что на 11% больше, чем в 2023 году.

    Однако результат 2023 года все равно будет на 5,6 млрд рублей больше плана (965,9 млрд рублей). Таким образом, несмотря на снижение поступлений, налоговая не видит риска неисполнения доходной части по налогам.

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