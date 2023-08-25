УФНС: бюджет Петербурга недосчитался 140 млрд рублей из-за «котлового метода» распределения налогов

Основной драйвер доходов Петербурга прошлых лет, налог на прибыль, в этом году показывает отрицательную динамику. По итогам семи месяцев в казну поступило 251,3 млрд рублей, что на 27,5% ниже показателей 2022 года. Об этом рассказал заместитель руководителя регионального УФНС России Владимир Полежаев в ходе нулевых чтений по проекту бюджета города на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа.



Одна из причин негативной динамики — санкционные ограничения, которые привели к ухудшению финансовых результатов налогоплательщиков, отметил замглавы УФНС. К тому же прошлый год, когда росли объемы экспорта и цены на энергоресурсы, дал эффект высокой базы.