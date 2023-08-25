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    УФНС: бюджет Петербурга недосчитался 140 млрд рублей из-за «котлового метода» распределения налогов

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    Основной драйвер доходов Петербурга прошлых лет, налог на прибыль, в этом году показывает отрицательную динамику. По итогам семи месяцев в казну поступило 251,3 млрд рублей, что на 27,5% ниже показателей 2022 года. Об этом рассказал заместитель руководителя регионального УФНС России Владимир Полежаев в ходе нулевых чтений по проекту бюджета города на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа.

    Одна из причин негативной динамики — санкционные ограничения, которые привели к ухудшению финансовых результатов налогоплательщиков, отметил замглавы УФНС. К тому же прошлый год, когда росли объемы экспорта и цены на энергоресурсы, дал эффект высокой базы.

    Также оказало влияние изменение налогового законодательства, из-за которого был упразднен институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), сообщил Полежаев. После этого лишь 20% налога на прибыль бывших КГН напрямую попадают в казну Петербурга, тогда как остальные 80% идут в федеральное казначейство «котловым методом», а потом распределяются в соответствии с нормативом.

    Как результат, доходы от экс-КГН упали в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом: 385 организаций (крупнейшим КГН является Газпром. — Прим.ред.) за 7 месяцев 2023 года перечислили в бюджет 56,3 млрд рублей против 196,3 млрд в прошлом году.

    При этом другие налоги, в том числе НДФЛ, демонстрируют положительную динамику.

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