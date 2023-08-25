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    Смольный рассказал, как вырастут платежи за коммунальные услуги в Петербурге в 2024 году

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    В 2023 году власти Петербурга не планируют индексировать размер платежа за коммунальные услуги. Об этом рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа. По его словам, тариф останется неизменным и в первой половине 2024 года.

    «С 1 июля 2024 года планируется повышение на уровне 4,9% в соответствии с прогнозом на уровень инфляции», — сказал он. Чиновник при этом отметил, что в предыдущие периоды фактическое повышение тарифов в городе было ниже уровня инфляции. К примеру, в декабре 2022 года индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный правительством РФ, составил 9%, но фактически в Петербурге произошло повышение на 8,5%.

    Такая тарифная политика способствует сохранению баланса интересов производителей ресурсов и населения, отметил Малухин. Также он подчеркнул, что средний платеж за коммунальные услуги в Петербурге (2694 рубля) ниже, чем в Москве (3594 рубля) и Ленобласти (3606 рублей).

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    Гость25 Авг 2023 в 16:19
    последствия агрессии
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