Смольный рассказал, как вырастут платежи за коммунальные услуги в Петербурге в 2024 году

В 2023 году власти Петербурга не планируют индексировать размер платежа за коммунальные услуги. Об этом рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа. По его словам, тариф останется неизменным и в первой половине 2024 года.



«С 1 июля 2024 года планируется повышение на уровне 4,9% в соответствии с прогнозом на уровень инфляции», — сказал он. Чиновник при этом отметил, что в предыдущие периоды фактическое повышение тарифов в городе было ниже уровня инфляции. К примеру, в декабре 2022 года индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный правительством РФ, составил 9%, но фактически в Петербурге произошло повышение на 8,5%.

