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    Смольный: средняя зарплата петербуржцев составила 92 тысячи рублей в январе-июне 2023 года

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    Власти Петербурга оценили зарплаты горожан и рассказали, как они будут расти в ближайшую трехлетку. По оценке Смольного, средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы составила 92 тысячи рублей в январе-июне 2023 года. В годовом выражении рост составил 11,7%.

    При этом реальная зарплата увеличилась на 6%, рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа.

    По итогам 2023 года, средняя номинальная заработная плата составит 94,8 тысяч рублей, а среднемесячный доход от трудовой деятельности — 75,9 тысяч рублей.

    По словам Зырянова, средний темп прироста номинальной зарплаты в 2024–2026 годах составит порядка 8%. Но с учетом инфляции рост реальной зарплаты составит лишь 3% ежегодно. Реальные доходы будут расти в среднем на 2% в год.

    Ранее Петростат сообщал, что средняя номинальная зарплата на одного работника в Петербурге в июне 2023 года составила 101 155 руб. в месяц после 93 336 руб. в мае.

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