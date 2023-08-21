Теперь шестизначная. Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата на одного работника в Петербурге в июне 2023 года составила 101 155 рублей в месяц после 93 336 рублей в мае. Это следует из данных Петростата, опубликованных 21 августа.



За июнь средняя зарплата в Петербурге выросла на 8,4%, а за последний год – на 13,6%. При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, выросла на 8% к уровню мая и на 9,7% в годовом выражении.



Если рассматривать разбивку по отраслям, в июне средняя зарплата работника сферы добычи полезных ископаемых снизилась с 232 до 209 тыс. рублей. Также упала зарплата айтишника – с 153 до 149,8 тысяч. В то же время выросли зарплаты служащих банков и страховых компаний (с 136 до 162 тыс. рублей в месяц), представителей профессиональной научной и технической сферы (с 109 до 122 тыс. рублей), образования (с 88 до 129 тыс. рублей), здравоохранения (с 95 до 100,5 тыс. рублей), а также культуры, спорта и развлечений (с 84,8 до 96,6 тыс. рублей).

