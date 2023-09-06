В бюджете Петербурга меняют верхнюю планку для государственного долга

Правительство Петербурга намерено изменить подход к разрешенному лимиту по госдолгу. Его собираются сократить.
Проект изменений в городской закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» опубликован 6 сентября. Один из пунктов касается статьи 44 — она посвящена разрешенным размерам госдолга города. Сейчас там говорится, что его объем «не должен превышать 70 процентов утвержденного законом Санкт-Петербурга о бюджете общего объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений». Если изменения примут, то лимит сократится до 50%.
Одновременно сокращается доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета; сейчас она составляет максимум 10%, предложено понизиться до 5%. Годовая сумма платежей на погашение не должна будет превышать 13% от доходов (сейчас 20%).
Напомним, сейчас идут так называемые нулевые чтения бюджета города на 2024–2026 годы. Подробнее о том, из чего исходят финансовые власти Петербурга и какие показатели закладывают в документ — читайте на «Фонтанке».