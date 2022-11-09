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    ЗакС окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета Петербурга

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    Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 ноября в окончательном, третьем чтении утвердило осеннюю корректировку бюджета города на 2022 год.

    После одобрения парламентом губернаторской поправки доходы города составили 1,108 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит бюджета составил 41,8 млрд рублей.

    В первоначальном варианте доходы Петербурга не дотягивали до триллиона и составляли 890,8 млрд рублей. В ходе первого чтения осенней корректировки показатель вырос до 1,07 трлн рублей.

    В частности, корректировка с 30 млрд до 17,1 млрд рублей срезала расходы на строительство метро в этом году, зато добавила 14 млрд в качестве инвестиций АО «Метрострой Северной Столицы» на выкуп оборудования и помещений и добавила 3 млрд рублей на поддержку бизнеса.

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