Смольный потратит на поддержку бизнеса дополнительные 3 млрд рублей в 2022 году. Деньги пойдут на льготные кредиты

Комитет по промышленной политике Петербурга в 2022 году сможет потратить на поддержку бизнеса дополнительные 3 млрд рублей, следует из губернаторской поправки к корректировке бюджета на 2022 год.



Из них 2 млрд рублей добавят Фонду развития промышленности. До этого на докапитализацию планировали выделить 1 млрд рублей, то есть расходы вырастут в три раза.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса пополнят на 1 млрд рублей в дополнение к изначально заложенным 143 млн рублей.