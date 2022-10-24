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    Смольный потратит на поддержку бизнеса дополнительные 3 млрд рублей в 2022 году. Деньги пойдут на льготные кредиты

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    2 комментария

    Комитет по промышленной политике Петербурга в 2022 году сможет потратить на поддержку бизнеса дополнительные 3 млрд рублей, следует из губернаторской поправки к корректировке бюджета на 2022 год.

    Из них 2 млрд рублей добавят Фонду развития промышленности. До этого на докапитализацию планировали выделить 1 млрд рублей, то есть расходы вырастут в три раза.

    Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса пополнят на 1 млрд рублей в дополнение к изначально заложенным 143 млн рублей.

    Ранее такую же сумму комитет просил выделить из бюджета на 2023 год.

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    Комментарии 2

    ost-2124 Окт 2022 в 20:28
    Ст лото опять поддержим или другие структуры приближенных?
    +1−0
    aborigenSPB24 Окт 2022 в 18:22
    "...Огласите весь список пжлста..."🤣
    +0−0
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