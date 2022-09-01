На развитие промышленности и торговли Петербургу не хватает 7 млрд рублей. Смольный просит удвоить расходы на импортозамещение

На развитие промышленности и торговли Петербурга требуются дополнительные 6,7 млрд рублей. Об этом 1 сентября заявил в ходе нулевых чтений по проекту городского бюджета на 2023–2025 годы глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.



Если запрос одобрят, сумма вложений более чем в два раза превысит ту, что предусмотрена текущим проектом бюджета (5,6 млрд рублей).

