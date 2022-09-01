На развитие промышленности и торговли Петербургу не хватает 7 млрд рублей. Смольный просит удвоить расходы на импортозамещение

На развитие промышленности и торговли Петербурга требуются дополнительные 6,7 млрд рублей. Об этом 1 сентября заявил в ходе нулевых чтений по проекту городского бюджета на 2023–2025 годы глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
Если запрос одобрят, сумма вложений более чем в два раза превысит ту, что предусмотрена текущим проектом бюджета (5,6 млрд рублей).
Львиная доля этой дополнительной потребности пойдет на докапитализацию фондов, которые выдают льготные кредиты бизнесу. Так, Фонд развития промышленности Петербурга хотят докапитализировать на 2 млрд рублей.
Общая капитализация фонда составляет 5,2 млрд рублей. По словам Кирилла Соловейчика, с текущего года на следующий перейдет остаток 1 млрд рублей. «Надо ещё 2 млрд рублей», — сказал он. Фонд — один из инструментов закупки нового оборудования. Деньги также необходимы на импортозамещение в условиях санкционного давления.
Заявленная дополнительная потребность на субсидию Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса составляет 3 млрд рублей. Деньги нужны для программ микрофинансирования без залогового обеспечения в целях сохранения занятости. Однако можно будет обойтись и 1 млрд рублей, отметил Кирилл Соловейчик, так как у федерального фонда МСП есть свои программы поддержки.
340 млн рублей нужно на субсидии предприятиям по лизинговым платежам на приобретение оборудования. 240 млн рублей — на изъятие участков для промзоны «Красносельская». 100 млн рублей — на субсидию Центру развития и поддержки предпринимательства, в основном для проекта Городского акселератора.