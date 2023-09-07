На выплаты пострадавшим после теракта на Университетской набережной Петербург направил 17 млн рублей

Выплаты после теракта, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, составили 17 млн рублей. Их доставали из Резервного фонда Петербурга.
Сумма указана в проекте корректировки городского бюджета 2023 года, где есть специальная строчка: «Расходы на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 2 апреля 2023 года в г. Санкт-Петербурге». Она составляет 17 млн рублей. Еще 200 тысяч — это выплаты юрлицу, «имущество которого было утрачено» тогда же.
Напомним, взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 2 апреля, в результате погиб военкор Владлен Татарский, встреча с которым там проходила в это время. Взрывчатка, по мнению следствия, была в статуэтке, которую Дарья Трепова* презентовала военкору. Накануне суд на три месяца продлил ей арест по делу о теракте.
В конце апреля Смольный говорил, что за выплатами обратились 35 человек, бюджет выделил 12,5 млн рублей.
*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.