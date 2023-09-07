На выплаты пострадавшим после теракта на Университетской набережной Петербург направил 17 млн рублей

Выплаты после теракта, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, составили 17 млн рублей. Их доставали из Резервного фонда Петербурга.



Сумма указана в проекте корректировки городского бюджета 2023 года, где есть специальная строчка: «Расходы на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 2 апреля 2023 года в г. Санкт-Петербурге». Она составляет 17 млн рублей. Еще 200 тысяч — это выплаты юрлицу, «имущество которого было утрачено» тогда же.

