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    На выплаты пострадавшим после теракта на Университетской набережной Петербург направил 17 млн рублей

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    Выплаты после теракта, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, составили 17 млн рублей. Их доставали из Резервного фонда Петербурга.

    Сумма указана в проекте корректировки городского бюджета 2023 года, где есть специальная строчка: «Расходы на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 2 апреля 2023 года в г. Санкт-Петербурге». Она составляет 17 млн рублей. Еще 200 тысяч — это выплаты юрлицу, «имущество которого было утрачено» тогда же.

    Напомним, взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 2 апреля, в результате погиб военкор Владлен Татарский, встреча с которым там проходила в это время. Взрывчатка, по мнению следствия, была в статуэтке, которую Дарья Трепова* презентовала военкору. Накануне суд на три месяца продлил ей арест по делу о теракте.

    В конце апреля Смольный говорил, что за выплатами обратились 35 человек, бюджет выделил 12,5 млн рублей.

    *Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Владлен ТатарскийПогиб Владлен ТатарскийВыплатыТеракт в кафеТеракт в Петербурге
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