Теракт, в котором убили Владлена Татарского, опустошил городскую казну на 12,5 млн

На выплаты пострадавшим во время взрыва в кафе на Университетской набережной город потратил 12,5 млн рублей.

Как пишет пресс-служба Смольного, к 21 апреля деньги получили 35 человек. Из них 14 пострадали тяжело, один средне, остальные получили легкие травмы. Последняя категория получает по 250 тысяч, остальные 500 тысяч.

2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором Владленом Татарским. На нее пришла Дарья Трепова, принесла подарок. Статуэтка с изображением журналиста оказалась начинена взрывчаткой.