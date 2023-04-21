Теракт, в котором убили Владлена Татарского, опустошил городскую казну на 12,5 млн

На выплаты пострадавшим во время взрыва в кафе на Университетской набережной город потратил 12,5 млн рублей.
Как пишет пресс-служба Смольного, к 21 апреля деньги получили 35 человек. Из них 14 пострадали тяжело, один средне, остальные получили легкие травмы. Последняя категория получает по 250 тысяч, остальные 500 тысяч.
2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором Владленом Татарским. На нее пришла Дарья Трепова, принесла подарок. Статуэтка с изображением журналиста оказалась начинена взрывчаткой.
Треповой удалось уйти из кафе, она ночевала в квартире друга мужа на Парнасе. Утром ее нашли и этапировали в Москву. Трепова на допросе утверждала, что ее подставили и она не знала, что в коробке СВУ. Приютившего ее на ночь молодого человека отправили под домашний арест как подозреваемого по делу о несообщении о преступлении.