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    Теракт, в котором убили Владлена Татарского, опустошил городскую казну на 12,5 млн

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    На выплаты пострадавшим во время взрыва в кафе на Университетской набережной город потратил 12,5 млн рублей.

    Как пишет пресс-служба Смольного, к 21 апреля деньги получили 35 человек. Из них 14 пострадали тяжело, один средне, остальные получили легкие травмы. Последняя категория получает по 250 тысяч, остальные 500 тысяч.

    2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором Владленом Татарским. На нее пришла Дарья Трепова, принесла подарок. Статуэтка с изображением журналиста оказалась начинена взрывчаткой.

    Треповой удалось уйти из кафе, она ночевала в квартире друга мужа на Парнасе. Утром ее нашли и этапировали в Москву. Трепова на допросе утверждала, что ее подставили и она не знала, что в коробке СВУ. Приютившего ее на ночь молодого человека отправили под домашний арест как подозреваемого по делу о несообщении о преступлении.

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    Комментарии 6

    Гость21 Апр 2023 в 18:20
    не повезло казни.
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