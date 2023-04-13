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    В Петербурге стрельба в школе

    Владелец квартиры, где пряталась Дарья Трепова, стал фигурантом уголовного дела и отправлен под домашний арест

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    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    27-летний Дмитрий Касинцев, в чьей квартире на Парнасе была задержана обвиняемая в осуществлении теракта Дарья Трепова, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 апреля. Молодому человеку вменяют «несообщение о преступлении».

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ленинский райсуд в четверг удовлетворил ходатайство следствия и избрал Касинцеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.

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    Следствие считает, что намерения Дарьи не были для Касинцева тайной. Он якобы знал о причастности знакомой к взрыву на Университетской набережной еще до того, как та оказалась в его квартире на улице Федора Абрамова. Таким образом, он умышленно укрывал от правоохранительных органов подозреваемую.

    В четверг ФСБ назвала имя предполагаемых организаторов теракта на Университетской набережной. В их числе — российские оппозиционеры. Исполнительница теракта, напомним, заключена под стражу и, по сообщениям СК, активно сотрудничает со следствием.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних. Владлен Татарский погиб.

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