Владелец квартиры, где пряталась Дарья Трепова, стал фигурантом уголовного дела и отправлен под домашний арест

27-летний Дмитрий Касинцев, в чьей квартире на Парнасе была задержана обвиняемая в осуществлении теракта Дарья Трепова, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 апреля. Молодому человеку вменяют «несообщение о преступлении».
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ленинский райсуд в четверг удовлетворил ходатайство следствия и избрал Касинцеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.
Следствие считает, что намерения Дарьи не были для Касинцева тайной. Он якобы знал о причастности знакомой к взрыву на Университетской набережной еще до того, как та оказалась в его квартире на улице Федора Абрамова. Таким образом, он умышленно укрывал от правоохранительных органов подозреваемую.
В четверг ФСБ назвала имя предполагаемых организаторов теракта на Университетской набережной. В их числе — российские оппозиционеры. Исполнительница теракта, напомним, заключена под стражу и, по сообщениям СК, активно сотрудничает со следствием.