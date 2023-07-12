Бюджету придали импульс. ЦБ оценил исполнение расходов и доходов Петербурга

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург по итогам 2023 года войдет в число регионов — лидеров по увеличению бюджетного дефицита, следует из аналитического отчета Центробанка. Это само по себе неплохо: «бюджетный импульс», выраженный в превышении расходов над доходами, будет поддерживать инвестиционный и потребительский спрос в экономике, уверен регулятор. Правда, инфляцию он тоже разгонит.



Отчет, посвященный экономике российских регионов по итогам пяти месяцев 2023 года, Центробанк опубликовал 12 июля. Как правило, регулятор мыслит масштабно, выделяя тренды по федеральным округам, хотя иногда приводит примеры и по конкретным субъектам.



Расходы убежали от доходов Ключевой вывод аналитиков: во всех макрорегионах ожидается положительный «бюджетный импульс». Под этим термином ЦБ подразумевает изменение сальдо доходы-расходы, но взятое со знаком «минус». То есть чем больше дефицит, тем мощнее бюджетный импульс.

В целом по России он превысит значения 2022-го и будет сопоставим с уровнем 2020 года. СЗФО выделен в числе регионов, где значение «бюджетного импульса» будет максимальным, то есть расходы будут расти стремительнее, чем доходы.



Петербург не станет исключением, в нем уже зафиксировано снижение поступлений в казну по ключевой статье — налогу на прибыль организаций. Это связано в том числе с отменой института консолидированных групп налогоплательщиков, говорится в отчете ЦБ.



О ситуации с КГН ранее подробно писала «Фонтанка». Сокращение доходов произошло из-за изменений в федеральном налоговом законодательстве. Крупнейшим консолидированным налогоплательщиком в городе был «Газпром». Ранее общая сумма потерь на 2023 год оценивалась в 77 млрд рублей. Сообщалось о достижении договоренности, что бóльшую часть недостачи Петербургу компенсируют, но конкретики о том, как это будет происходить на практике, так и не появилось. По итогам января — июня 2023 года поступления по налогу на прибыль организаций в казну города сократились на 31% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 220,5 млрд рублей.



Падают и поступления от НДФЛ. По данным ЦБ, к примеру, в Москве на динамику повлияло уменьшение выплат дивидендов бизнесом. Но в Петербурге снижение не такое значительное — за первое полугодие сокращение составило всего 1,4% по сравнению с прошлым годом (до 170,9 млрд рублей). «Как и в случае с налогом на прибыль, во многих регионах отмечались задержки поступлений средств в региональные бюджеты в связи с переходом на ЕНС (единый налоговый счет. — Прим. ред.)», — комментируют аналитики Центробанка. Ранее власти Петербурга, комментируя сокращение налоговых поступлений, тоже указывали на этот фактор.



Как пояснили «Фонтанке» в комитете финансов, налог на прибыль организаций, поступающий от бывших участников КГН, в первом полугодии и правда сократился на 69%. Влияние также оказывала «неблагоприятная конъюнктура для российского сырья на внешних рынках». «При этом по основному кругу организаций (куда входят все отрасли городской экономики) по итогам первого полугодия платежи в бюджет города по налогу в целом выросли на 29,8%», — отмечают в ведомстве. Помимо Единого налогового платежа значимое влияние на объем поступлений НДФЛ в первом полугодии также оказали возвраты из бюджета налога гражданам в счет социальных и имущественных вычетов, поясняют чиновники. Отрицательная динамика наблюдалась в первом квартале. Но уже начиная с апреля фиксируется рост платежей по налогу. По итогам второго квартала налоговые поступления от них выросли на 15%.

«Однако снижение по двум основным налогам ожидалось и закладывалось при формировании проекта бюджета на 2023 год. В настоящее время основания для корректировки утвержденных параметров бюджета в сторону уменьшения отсутствуют», — отмечают в комфине.

При этом в ЦБ прогнозируют, что бóльшая часть регионов повысит свои планы по доходам на 2023 год. Это связано с улучшением прогноза социально-экономического развития в целом по России. К примеру, согласно апрельским оценкам Минэкономразвития, прогноз номинального ВВП повышен с 149,9 до 159,8 трлн рублей. Некоторые регионы уже пересмотрели свои ожидания из-за увеличения безвозмездных поступлений от федерального центра. Петербург среди примеров не упомянут.

Безвозмездно и в кредит Зато Северо-Запад вошел в число лидеров по увеличению трат. Среди главных статей расходов упомянута социальная политика, в частности рост расходов на программы социального обеспечения населения. «В отдельных регионах Северо-Запада также был отмечен рост безвозмездных поступлений для финансирования социальных выплат семьям, вынужденно прибывшим из других регионов на постоянное или временное место жительства», — говорится в отчете. Кроме того, были предусмотрены увеличение зарплат бюджетников и дополнительные средства для поддержки военнослужащих и их семей, добавляют аналитики.

Ранее увеличение резервного фонда Петербурга до 50 млрд рублей в Смольном связали с необходимостью софинансировать выплату универсального социального пособия семьям с детьми. Также Смольный сообщал, что финансирует восстановление Мариуполя через фонд «Победа», однако не указывал бюджетную строчку, откуда выделяются средства. При этом в госпрограмму Петербурга было решено вписать расходы на мобилизационные мероприятия. Кроме того, в программе указали, что резервный фонд можно направлять в фонд «Победа» «на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов».



В некоторых регионах Северо-Запада расходы на строительство, реконструкцию и ремонт региональной инфраструктуры были перенесены с 2024 года на текущий год в связи с планируемым получением бюджетных кредитов, отмечается в отчете ЦБ. Петербург получил длинный заем на 9,7 млрд рублей еще в 2022 году. Средства пойдут на строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом и на приобретение 81 вагона метро, отмечал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Как пояснили в комитете финансов, на реализацию инфраструктурных проектов Петербургу одобрено предоставление в 2022–2025 годах бюджетных кредитов в объеме 32,1 млрд рублей. «Объем привлекаемого в 2023 году ИБК составляет 14,5 млрд рублей. На 1 июля произведена выборка двух траншей на сумму 10,7 млрд рублей, остаток — 3,8 млрд рублей», — отметили в ведомстве. В 2024 и 2025 годах поступит еще 6,2 млрд рублей и 1,8 млрд рублей.

Также в 2023 году заработал новый инструмент — кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставляемые территориальными органами Федерального казначейства. В 2023 году планируется бюджетный заем на 0,4 млрд рублей на опережающее финансовое обеспечение строительства школы в Полюстрово и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, его ждут в августе и сентябре.

Чем покрывать дефицит С учетом опережающего роста расходов относительно доходов в планы бюджетов регионов по итогам 2023 года заложено отрицательное сальдо, отмечает ЦБ. Петербург в тренде. Так, доходы Северной столицы по итогам первого полугодия упали на 13% по сравнению с прошлым годом, расходы выросли на 26% — до 461,3 млрд рублей. Пока бюджет в профиците. Но по итогам 2023 года дефицит составит 146,8 млрд рублей против профицита в 119,7 млрд рублей в 2022 году, говорится в текущей версии бюджета.



«Рост расходов положительно повлияет на совокупный спрос в экономике и будет способствовать росту потребительской активности населения», — уверены в ЦБ. Впрочем, он же приведет к увеличению цен на товары и услуги.

Около половины дефицита российские регионы планируют финансировать не путем наращивания долговых обязательств, а за счет накопленных ранее остатков денежных средств, считают в ЦБ. Вторым по величине источником выступят коммерческие кредиты, которые покрывают пятую часть дефицита, добавляют аналитики.



Власти Петербурга по-прежнему рассматривают в качестве основного источника заемных средств рыночные заимствования, сообщили в комфине. Сейчас запущена подготовка к осенней корректировке бюджета. Исходя из оценок исполнения бюджета будут вноситься и изменения в действующую программу государственных заимствований

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

