Стало известно, сколько денег в итоге Петербург направил на переселение жителей Херсона

В проекте обновленного бюджета Петербурга 2023 года назвали конкретные цифры на выплаты переселяющимся из Херсонской области. На квартиры заявки пока одобрили единицам.



Судя по документу, на выплаты для приобретения жилого помещения направляют всего 32,9 млн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о системе этих субсидий и писала, что размер выплат зависит от количества переселяющихся и от федерального норматива стоимости жилья: сейчас он равен 88 737 рублям, так что одинокий херсонец может претендовать на 2,928 млн рублей, семья из двух человек — на 3,726 млн рублей, семья из трех и больше человек — на сумму свыше 4,8 млн рублей. Исходя из этого, общий объем расходов в 32,9 млн рублей означает, что удовлетворены всего несколько заявок.

