Лучше поздно. В Петербурге готовятся раздавать субсидии на квартиры для переселенцев из Херсона

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Чиновники Петербурга подготовили новый проект регламента, по которому вынужденные переселенцы из Херсонской области смогут приобретать в городе жилье. Эта система давно работает в Ленобласти и десятках других регионов, включая Москву. Там херсонцы уже живут в купленных квартирах, а в Петербурге больше 50 человек пока ждут, когда чиновники договорятся между собой.



Пока в других регионах жители Херсона вовсю получали квартиры по жилищным сертификатам, в Петербурге переселенцам оставалось только ждать. Для утверждения порядка получения пособий нужно соглашение Смольного и Фонда развития территорий (его учредителем является правительство РФ), но соглашения до сих пор нет — подписанного в окончательном виде. При этом спрос имеется: к сегодняшнему дню, по данным чиновников, уже 51 человек интересовался возможностью приобрести жилье в Петербурге. Наконец, 6 марта появился очередной проект регламента, по которому беженцы из Херсона могут получить квартиру или выплату в 100 тысяч рублей.



Впервые о пособиях на квартиру для переселенцев из Херсона заговорили еще в ноябре. Уже тогда сразу шесть человек обратились за разъяснениями по выплатам в Петербурге, но узнали только то, что ни порядок выдачи, ни формы заявления для получения сертификатов в Петербурге еще не утверждены. К февралю число желающих увеличилось до 30, однако заявления принимать так и не начали. Параллельно анонсировали разовые «подъемные» выплаты в 100 тысяч рублей.

Дело в том, что всё финансирование — федеральное, через ПКК «Фонд развития территорий». И сертификаты начнут раздавать только тогда, когда правительство Петербурга заключит с ним соглашение о предоставлении бюджету города средств. Ждут этого давно, но накануне Смольный опубликовал проект допсоглашения к документу, которое определяет порядок получения пособий и выплат для переселенцев из Херсона. Из любопытного: в шапке соглашения из словосочетания «вынужденно покинувшим место постоянного проживания» убрали слово «вынужденно».





Наверное, тем, кто ждет выплат на жилье, уже не так важно, насколько вынужденным назовут его переселение из Херсона. Ему бы инструкцию, адрес и сертификат. Согласно проекту документа, срок рассмотрения и регистрации Фондом развития территорий расчета финансовой потребности составляет один рабочий день. Когда регламент примут, переселенцам можно подать заявку либо на социальную выплату (жилищный сертификат), либо на единовременную (100 тысяч рублей). Их рассматривают в течение четырех рабочих дней с получения заявки в порядке очередности их поступления.



При этом в Ленобласти пособия выдают еще с декабря: за это время квартиры по жилищным сертификатам получили 12 семей, выплаты в 100 тысяч рублей — еще 78 граждан. Сейчас в обработке еще 4 заявки на приобретение жилья.

Система работает так: переселенцы, которые вынуждено покинули Херсон или Херсонскую область, имеют право получить государственный жилищный сертификат — именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры. Для его получения херсонцам требуется только подать заявление на предоставление этой выплаты лично либо же через представителя по доверенности. Другой вариант соцподдержки — опять же единовременная выплата в 100 тысяч рублей.



Такую помощь прибывшие будут получать в рамках постановления правительства РФ № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории».

Для получения сертификата факт постоянного проживания в Херсонской области или Херсоне нужно будет подтвердить: предоставить либо документ с отметкой о регистрации, либо свидетельство о праве собственности на недвижимость в этом регионе. А если ни того, ни другого на руках нет — предоставить объяснение. При этом прежние квартиры остаются в собственности, их отбирать у переселенцев никто не собирается.



Размер сертификата рассчитывается исходя из количества членов семьи и федерального норматива стоимости одного квадратного метра от Минстроя — сейчас он равен 88 737 рублям . На одинокого херсонца положены 33 кв. м жилья, следовательно, сертификат он может получить на 2,928 млн рублей. Семья из двух человек может претендовать на 42 кв. м , а это 3,726 млн рублей. На ячейку общества побольше приходится уже по 18 кв. м на человека, то есть выплата составит от 4,8 млн рублей и больше.

В прошлом году «Фонтанка» уже писала о том, на какие квартиры в Петербурге по расценкам фонда могут претендовать херсонцы. Тогда норматив был чуть меньше — 83 420 рублей, и на конец октября средняя цена квадратного метра была далека от него: 197,3 тыс. рублей на вторичном рынке, 235,2 тыс. рублей — в новостройках. Итого одинокий переселенец мог позволить себе разве что комнату в общежитии или коммуналке. Квартиры в 33 кв. м можно найти в Шушарах, в Петергофе, Колпино и Красном Селе. Если целиком оплачивать жилье за счет сертификата и не в пригороде — то студия в 15 кв. м .



Для семьи из двух человек найти жилье в Петербурге в 42 метра «Фонтанка» за положенные деньги на смогла. Разве что в Ленобласти и без ремонта.

На троих вариантов уже было побольше: квартира в Ломоносове с голыми стенами, «трешка» в Адмиралтейском районе в 54 кв. м , которая отчаянно требует ремонта. Еще два варианта — 60 кв. м в Красногвардейском районе и 82,5 кв. м без отделки в Шушарах.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»