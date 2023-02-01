Херсонцы продолжают интересоваться субсидиями на жилье в Петербурге. Заявления пока не принимают

30 человек, покинувших Херсонскую область, обратились за разъяснениями относительно субсидий на приобретения жилья в Петербурге. По их словам, они собираются воспользоваться этой возможностью, когда власти подпишут ключевой документ.
Информацию о трех десятках заинтересованных «Фонтанке» 1 февраля подтвердили в жилищном комитете. Там пояснили, что соглашение Смольного с федеральным Фондом развития территорий, через который идет финансирование субсидий, на данный момент в стадии подписания. После того, как оно будет подписано, начнется прием заявлений от желающих.
«Фонтанка» рассказывала, что переселенцам, вынужденно покинувшим Херсонскую область, будут выдавать жилищные сертификаты на определенную сумму для приобретения квартиры в Петербурге. Ее размер колеблется в зависимости от нормы обеспеченности жильем: для одинокого человека это 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42, для более многочисленной семьи — по 18 квадратов на каждого. Этот норматив умножают на другой — стоимости квадратного метра: сейчас он составляет 88 737 рублей. «Фонтанка» считала, на какую квартиру может рассчитывать переселенец в Петербурге, исходя из этих цифр.
Помимо жилищных сертификатов, переехавшим в Петербург из Херсонской области положены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.