Херсонцы продолжают интересоваться субсидиями на жилье в Петербурге. Заявления пока не принимают

30 человек, покинувших Херсонскую область, обратились за разъяснениями относительно субсидий на приобретения жилья в Петербурге. По их словам, они собираются воспользоваться этой возможностью, когда власти подпишут ключевой документ.



Информацию о трех десятках заинтересованных «Фонтанке» 1 февраля подтвердили в жилищном комитете. Там пояснили, что соглашение Смольного с федеральным Фондом развития территорий, через который идет финансирование субсидий, на данный момент в стадии подписания. После того, как оно будет подписано, начнется прием заявлений от желающих.