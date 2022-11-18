Семь раз отмерь. Посмотрите, в каких квартирах смогут жить херсонцы, переехавшие в Петербург

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Чиновники определились, сколько денег они будут давать переселенцам из Херсона на покупку жилья. «Фонтанка» прикинула, что на них можно купить. Резюме: жить можно, но очень скромно и совсем не по нормативам.

На антикоррупционную экспертизу 18 ноября чиновники представили проект постановления Смольного, согласно которому переселенцам из Херсона и Херсонской области в Петербурге будут выдавать сертификаты на приобретение жилья. Следует сразу подчеркнуть — это федеральные деньги и бюджет города на квартиры переселенцам тратиться не будет.



Такую меру поддержки прибывшие будут получать в рамках постановления правительства РФ № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории».

Получить соцвыплату на покупку жилья переселенцы смогут только разово. Ее размер рассчитывается на основании двух показателей: количества членов семьи и федерального норматива стоимости одного квадратного метра, эту сумму утверждает Минстрой, и во второй половине 2022 года она равняется 83 420 рублям.



От размера семьи зависит метраж и итоговая сумма. Так, на одинокого переселенца положены 33 кв. м жилья. Соответственно, если перемножить, ему должны будут выдать сертификат на 2 млн 752 тысячи рублей. Семье из двух человек положены 42 «квадрата», а это уже 3,5 млн рублей. Для семей из трех и более расчет идет исходя из 18 кв. м площади на каждого. О каких-то повышенных нормативах для льготников — пенсионеров, инвалидов и пр. — пока речи нет.

Ищите и обрящете

Забегая вперед: среднерыночные цены в городе бесконечно далеки от этих чисел. Так, по состоянию на конец октября средняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 197,3 тыс. рублей. На перегретом льготной ипотекой рынке новостроек — 235,2 тыс. рублей.



На всякий случай «Фонтанка» позвонила руководителю крупной строительной компании, которая специализируется в том числе на продаже городу дешевого социального жилья. На вопрос: «Готовы ли вы продать переселенцам из Херсона квартиры по 83,4 тысячи за метр?» — строитель вздохнул, помолчал и сказал наконец, что это невозможно никак даже технически. Ведь все новостройки сейчас строятся по схеме эскроу-счетов. И там банк диктует минимальную цену. И на сегодня она — 127 тыс. руб. за метр. Дешевле просто никак невозможно.



Стоит отметить, что федеральный стандарт он на то и федеральный, что одинаков во всех регионах. И таким образом, чиновники как бы намекают, что жить в Петербурге вовсе не обязательно. Есть куча мест, где за эти 83 тысячи не то что квартиру дадут, но еще и приличный ремонт, и фикус в придачу. Да, в Ленинградской области средняя цена метра, положим, больше — 86 тысяч. Но в нашем же Северо-Западном округе есть и Новгородская область с 49,3 тысячи рублей за метр, и Псковская, где жилье в среднем стоит 47 тысяч за метр.



Более того, тем, кому не по душе придется наш климат, можно посоветовать приглядеться к региону поюжнее. В том же Крыму можно попасть в норматив (82,7 тыс. рублей за 1 м2), на Кубани — 81 тысяча, в Ростовской области — вообще 62. Ну и не стоит забывать про то, где у нас самые дешевые в РФ квадратные метры, — Ингушетия (42 184 рубля).

Однако, конечно, бывают обстоятельства, когда надо жить именно в Петербурге: родственники тут или работа удачная подвернулась. И тогда придется постараться, чтобы найти себе новое семейное гнездо.



Одиноким предоставляется общежитие

Чтобы найти в Петербурге полноценную однокомнатную квартиру — на 33 квадрата и с кухней, одинокому переселенцу придется долго искать. На сайтах объявлений по продаже недвижимости, даже со скрипом подходящих по параметрам, подобного нет. Есть экзотические варианты с комнатами в общежитии, приспособленными под жилье подсобными хозблоками и прочие радости дна рынка недвижимости. Ну и куда без классических комнат в коммуналках. Этого добра у нас в городе хватает — без крыши над головой в любом случае не останетесь.



Но если все же хочется иметь собственное жилье (а не его подобие), то придется поискать. Квартиры ровно такой площади — 33 м2 — начинаются в административной черте города от 3,6 млн рублей (в Шушарах). 4,3 миллиона — это Петергоф, Колпино и Красное Село. Все, что не в пригородах, а хотя бы неподалеку от метро — уже от пяти миллионов и выше.



В лучшем случае, на что может рассчитывать одинокая бабушка из Херсона за 2,75 миллиона, так это на студию, причем весьма скромную. Выбор невелик, но он хотя бы есть. И надо понимать, это будет даже не близко 33 метра — хорошо, если 15.

Если не быть требовательным к метражу, можно втиснуться в эту самую 15-метровую студию на проспекте Непокоренных. Правда, жилище находится на первом этаже, зато свое. И ремонт дизайнерский.



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Вдвоем море по колено

Семья из двух переселенцев может рассчитывать на жилищный сертификат стоимостью 3,503 миллиона рублей. И неважно, мама ли это с ребенком, чей супруг отдает долг родине, или семейная пара без детей, — подход у государства ко всем един. По нормативу такой семье положено жилье в 42 квадрата, что по параметрам вполне соответствует двухкомнатной квартире.



Правда, за эти деньги такого метража квартиру не найти сейчас даже в дальних пригородах. Красное Село — 4,1–4,2 миллиона в хрущевке или от 4,3 миллиона — в «социальной» новостройке в Шушарах. К слову, напомним, отношение к станции метро «Шушары» этот район имеет самое отдаленное.

Иными словами, купить жилье в 42 метра за 3,5 миллиона невозможно. Лишь для тех, кому не дорога «небесная линия» Петербурга, не самоценны музеи и театры, а главное, кто не рассчитывает найти нормальную работу в мегаполисе, можно подобрать что-то в недалекой Ленобласти. Например, в поселке им. Свердлова, даже с превышением метража — 46 м2. За 3,5 миллиона вы получите две изолированные комнаты, кухню 8 метров, изолированный санузел. И никакого ремонта. Но это уже детали — дизайнерскую отделку никто не обещал.



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Семья, где пять «Я»

Но что мы все про малосемейных, ведь есть же семьи и с тремя детьми. На ораву из пяти человек по нормативу положен сертификат на 7,507 миллиона рублей и жилплощадь в 90 метров, что соответствует квартире с тремя комнатами и даже больше.

Вот тут есть где развернуться с выбором — мы нашли 131 объявление о продаже.

Сразу надо отметить уникальное предложение: квартира полностью подходит под заданный чиновниками стандарт — 90 м2 и 7,5 миллиона рублей. Разумеется, там полно подвохов. А — это Ломоносов (но технически — питерская прописка). Б — это старый дом только после капремонта. Заселяться можно будет ближе к Новому году. В — там голые стены. Вообще. Ну и Г — искомые 90 метров образуются за счет возведения антресолей (зато можно будет говорить о двухэтажной квартире). Благо потолки в 4,9 метра в старинном доме это позволяют сделать почти приемлемо.



Но в любом случае стоит признать — это вариант не для слабых духом людей.



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Если же после отъезда из Херсона вас уже не тянет на подвиги, придется выбирать что-то поскромнее. Зато ближе к центру. Смотрите, что мы нашли.

Соблюсти необходимый метраж будет трудно. Почти все квартиры — в удаленных районах, но одну удалось найти и в Адмиралтейском на одной из Красноармейских улиц. Три комнаты тут втиснуты в 54 квадрата, огромная кухня на 12 метров, раздельный санузел и высокие потолки. Из бонусов — к квартире на первом этаже полагается свой собственный вход. Из минусов — в ней давно никто не жил и она отчаянно просит ремонта. За все — 7,3 миллиона рублей. И не благодарите.

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Если метраж и отделка важны, отправляться на поиски жилья придется на периферию (но все же не в Ломоносов). Трешку в 60 квадратов с приличной отделкой в Красногвардейском районе мы нашли за 6,79 миллиона рублей. Квартира находится на первом этаже в панельной пятиэтажке на Энергетиков. Владельцу придется мириться с одной смежной комнатой из трех, совмещенным санузлом и крохотной 6-метровой кухней.



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Почти царский вариант по метражу — 82,5 квадрата — нашелся все в тех же Шушарах. 19-й этаж в 25-этажке, все комнаты изолированные, 8-метровая кухня, лоджия. Подвох в том, что в квартире нет отделки. Никакой. Зато стоит 6,8 миллиона. На какой-никакой ремонтик должно остаться.



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Как все это работает

Согласно проекту смольнинского постановления, для получения сертификата переселенцам требуется только подать заявление на предоставление этой выплаты лично либо же через представителя по доверенности. Об этих сертификатах, хотя и без подробностей, было известно еще в октябре.



Ответственным за утверждение списка граждан, которые смогут получить сертификат, а также за представление заявлений переселенцев в ПКК «Фонд развития территорий» (его учредителем является правительство РФ) назначен жилищный комитет. Он должен в течение месяца, после того как постановление Смольного вступит в силу, утвердить формы заявлений о предоставлении такой выплаты, о согласовании параметров жилья, которое будет приобретаться за счет сертификата, о перечислении денег получателю и о продлении в случае необходимости срока действия сертификата.



Согласно федеральному постановлению № 1876, высший исполнительный орган субъекта (в Петербурге это правительство города) заключает с Фондом развития территорий соглашение о предоставлении бюджету города средств на жилищные выплаты переселенцам. От Смольного ответственным лицом за подписание соглашения с фондом будет назначен вице-губернатор Анатолий Повелий, это следует из проекта губернаторского постановления «О передаче полномочий», которое в настоящее время также проходит антикоррупционную экспертизу.



Жилкому предстоит еженедельно направлять в фонд списки граждан, которые подали заявление на получение сертификата, и с такой же периодичностью предоставлять отчеты о расходах городской казны и выданных сертификатах.

Впрочем, переселенцы еще должны подтвердить факт своего постоянного проживания в Херсонской области или Херсоне: предоставить либо документ с отметкой о регистрации, либо свидетельство о праве собственности на недвижимость в этом регионе, а если этих документов на руках нет — предоставить объяснение. Если у претендента нет при себе документа, который бы подтверждал, что он постоянно жил на территории Херсонской области до 13 октября 2022 года, жилищный комитет Петербурга направит запрос в межведомственную комиссию по взаимодействию с органами власти регионов России при правительстве Херсонской области.



Если у переселенца на руках оригиналы документов, жилком должен рассмотреть заявление в течение 5 рабочих дней, если документов нет — в течение 15 дней. Как только комитет принимает решение о предоставлении гражданину сертификата, чиновники должны не позднее чем через 2 рабочих дня уведомить претендента и не позднее чем через 5 рабочих дней оформить сертификат.

Потратить сертификат переселенцы смогут на покупку как новостройки, так и вторичного жилья. Нельзя будет использовать эти деньги на приобретение непригодного для проживания жилья, находящегося под арестом, в залоге или с другими обременениями, а также на покупку недвижимости у близкого родственника.

Получатели сертификатов смогут самостоятельно добавить денег на покупку, использовать материнский капитал или взять недостающую сумму в кредит.



Ирина Корбат, Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

