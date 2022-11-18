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    Жители Херсонской области получат в Петербурге единовременную выплату в 100 тысяч рублей

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    Жители Херсонской области, переехавшие в Петербург, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» 18 ноября рассказал председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Александр Ржаненков.

    По его словам, механизм выплаты пока окончательно не определен. Но, вероятнее всего, распорядителем будет Комитет по социальной политике. Другим вариантом может быть Пенсионный фонд.

    В Комитете по социальной политике сообщили, что пока не располагают информацией о таких выплатах.

    Ранее о том, что жилищные сертификаты и единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут получить жители районов Херсонской области, покинувшие регион из-за угрозы обстрелов и подтопления, сообщила министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова.

    В Петербурге переселенцам из Херсона и Херсонской области также будут выплачивать пособия на приобретение жилья. Социальную выплату предоставят однократно на основании решения Жилищного комитета. Её размер будет рассчитываться из норматива стоимости квадратного метра, утвержденного Минстроем, и нормы общей площади жилого помещения.

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