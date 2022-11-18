Жители Херсонской области получат в Петербурге единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Жители Херсонской области, переехавшие в Петербург, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» 18 ноября рассказал председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Александр Ржаненков.



По его словам, механизм выплаты пока окончательно не определен. Но, вероятнее всего, распорядителем будет Комитет по социальной политике. Другим вариантом может быть Пенсионный фонд.

