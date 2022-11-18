В Петербурге будут выплачивать пособия на квартиру переселенцам из Херсона

В Петербурге переселенцам из Херсона и Херсонской области будут выплачивать пособия на приобретение жилья. Это следует из проекта постановления правительства города, 18 ноября опубликованного на сайте Смольного.

Социальная выплата предоставляется при наличии двух обстоятельств: гражданин вынужденно покинул место постоянного пребывания в Херсоне или Херсонской области и прибыл на «иные территории на постоянное место жительства», а также гражданину необходимо подать заявление на предоставление такой выплаты лично либо через представителя по доверенности.