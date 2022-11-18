В Петербурге будут выплачивать пособия на квартиру переселенцам из Херсона

В Петербурге переселенцам из Херсона и Херсонской области будут выплачивать пособия на приобретение жилья. Это следует из проекта постановления правительства города, 18 ноября опубликованного на сайте Смольного.
Социальная выплата предоставляется при наличии двух обстоятельств: гражданин вынужденно покинул место постоянного пребывания в Херсоне или Херсонской области и прибыл на «иные территории на постоянное место жительства», а также гражданину необходимо подать заявление на предоставление такой выплаты лично либо через представителя по доверенности.
Выплаты будут предоставляться на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов. Такую помощь переселенцы смогут получить однократно, основание — решение жилищного комитета города.
Размер выплаты будет рассчитываться из норматива стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденного Минстроем, и нормы общей площади жилого помещения. Для одинокого человека эта норма равняется 33 кв. м, для семьи из двух человек —
В настоящее время норматив стоимости «квадрата» равняется