Переселенцы из Херсона начали интересоваться, как получить выплаты на жилье в Петербурге

За прошедшую неделю за разъяснениями о получении сертификата для покупки жилья в Смольный обратились несколько жителей Херсона и Херсонской области. Об этом «Фонтанке» 24 ноября сообщили в жилищном комитете.



«Шесть человек обратились за разъяснениями. Не конкретно по жилищным сертификатам, а в общем. В том числе и по денежной выплате», — рассказали в комитете.



В настоящее время порядок выдачи, формы заявлений для получения сертификатов еще не утверждены. Только неделю назад, 18 ноября, на антикоррупционную экспертизу был представлен проект смольнинского постановления, по которому переселенцам из Херсона и Херсонской области будут выдавать сертификаты. Только после утверждения этого документа жилищный комитет разработает и утвердит остальную необходимую для выплат документацию.

