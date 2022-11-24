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    Переселенцы из Херсона начали интересоваться, как получить выплаты на жилье в Петербурге

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    За прошедшую неделю за разъяснениями о получении сертификата для покупки жилья в Смольный обратились несколько жителей Херсона и Херсонской области. Об этом «Фонтанке» 24 ноября сообщили в жилищном комитете.

    «Шесть человек обратились за разъяснениями. Не конкретно по жилищным сертификатам, а в общем. В том числе и по денежной выплате», — рассказали в комитете.

    В настоящее время порядок выдачи, формы заявлений для получения сертификатов еще не утверждены. Только неделю назад, 18 ноября, на антикоррупционную экспертизу был представлен проект смольнинского постановления, по которому переселенцам из Херсона и Херсонской области будут выдавать сертификаты. Только после утверждения этого документа жилищный комитет разработает и утвердит остальную необходимую для выплат документацию.

    На сертификаты предлагается расходовать федеральные, а не городские деньги. «Фонтанка» показывала, в каких квартирах смогут жить переселенцы.

    Размер выплаты переселенцам будет рассчитываться из норматива стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденного Минстроем, и нормы общей площади жилого помещения. Для одинокого человека эта норма равняется 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м и по 18 кв. м на каждого члена семьи, в которой три и более человек. В настоящее время норматив стоимости «квадрата» равняется 83 420 руб.

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