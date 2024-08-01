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    В Петербурге районным жилагентствам и Центру гражданской защиты передали бомбоубежища. Их будут готовить к приему укрываемых

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    В Петербурге районные жилищные агентства теперь будут отвечать за состояние защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в жилых домах. Отдельностоящие и расположенные в нежилых зданиях закрепят за «Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты». Об этом «Фонтанке» сообщили 1 августа в комитете по законности и правопорядку 1 августа.

    В комитете отметили, что сделано это по распоряжению губернатора во исполнение поручения президента от октября 2022 года. Учреждения, которые теперь контролируют бомбоубежища, должны будут оценить их готовность к использованию, провести ремонт и содержать их в готовности к приему укрываемых.

    «Финансирование мероприятий по содержанию и приведению в нормативное состояние осуществляется по целевым статьям бюджета Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве. На данный момент проводится техническое обследование защитных сооружений. Также в городе до конца года проведут инвентаризацию защитных сооружений и иных подобных объектов.

    В комитете по финансам «Фонтанке» также сообщили, что определить суммы на ремонт защитных сооружений планируют уже в рамках работы над проектом бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год. «Объем средств будет определен после рассмотрения заявки комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — добавили там.

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