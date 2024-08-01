В Петербурге районным жилагентствам и Центру гражданской защиты передали бомбоубежища. Их будут готовить к приему укрываемых

В Петербурге районные жилищные агентства теперь будут отвечать за состояние защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в жилых домах. Отдельностоящие и расположенные в нежилых зданиях закрепят за «Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты». Об этом «Фонтанке» сообщили 1 августа в комитете по законности и правопорядку 1 августа.

В комитете отметили, что сделано это по распоряжению губернатора во исполнение поручения президента от октября 2022 года. Учреждения, которые теперь контролируют бомбоубежища, должны будут оценить их готовность к использованию, провести ремонт и содержать их в готовности к приему укрываемых.