В Петербурге районным жилагентствам и Центру гражданской защиты передали бомбоубежища. Их будут готовить к приему укрываемых

В Петербурге районные жилищные агентства теперь будут отвечать за состояние защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в жилых домах. Отдельностоящие и расположенные в нежилых зданиях закрепят за «Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты». Об этом «Фонтанке» сообщили 1 августа в комитете по законности и правопорядку 1 августа.
В комитете отметили, что сделано это по распоряжению губернатора во исполнение поручения президента от октября 2022 года. Учреждения, которые теперь контролируют бомбоубежища, должны будут оценить их готовность к использованию, провести ремонт и содержать их в готовности к приему укрываемых.
«Финансирование мероприятий по содержанию и приведению в нормативное состояние осуществляется по целевым статьям бюджета Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве. На данный момент проводится техническое обследование защитных сооружений. Также в городе до конца года проведут инвентаризацию защитных сооружений и иных подобных объектов.
В комитете по финансам «Фонтанке» также сообщили, что определить суммы на ремонт защитных сооружений планируют уже в рамках работы над проектом бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год. «Объем средств будет определен после рассмотрения заявки комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — добавили там.