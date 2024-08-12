Реальные денежные доходы населения в Петербурге в начале года снизились по сравнению с началом
Данные содержатся в проекте прогноза по развитию Петербурга
Однако реальные денежные доходы населения в январе — марте
Напомним, по данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в апреле составила 103 553 рубля. О том, как показатель будет меняться до
В Петербурге упали реальные денежные доходы населения
Реальные денежные доходы населения в Петербурге в начале года снизились по сравнению с началом