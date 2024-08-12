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    В Петербурге упали реальные денежные доходы населения

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    Реальные денежные доходы населения в Петербурге в начале года снизились по сравнению с началом 2023-го. Номинально зарплаты растут.

    Данные содержатся в проекте прогноза по развитию Петербурга до 2027 года. Согласно документу, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь — апрель, составила 101 735 рублей, то есть увеличилась на 13,9% к аналогичному периоду года прошлого. На 6,4% выросла и реальная средняя начисленная зарплата.

    Однако реальные денежные доходы населения в январе — марте 2024 года составили лишь 94,5% к январю — марту 2023 года, то есть упали. При расчете этого показателя учитывается инфляция, и именно он указывает, выросла или увеличилась возможность у населения тратить деньги на товары и услуги.

    Напомним, по данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в апреле составила 103 553 рубля. О том, как показатель будет меняться до 2027 года, а также какие еще прогнозы дают в Смольном, — читайте здесь.

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