В Петербурге упали реальные денежные доходы населения

Реальные денежные доходы населения в Петербурге в начале года снизились по сравнению с началом 2023-го . Номинально зарплаты растут.



Данные содержатся в проекте прогноза по развитию Петербурга до 2027 года . Согласно документу, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь — апрель, составила 101 735 рублей, то есть увеличилась на 13,9% к аналогичному периоду года прошлого. На 6,4% выросла и реальная средняя начисленная зарплата.



Однако реальные денежные доходы населения в январе — марте 2024 года составили лишь 94,5% к январю — марту 2023 года , то есть упали. При расчете этого показателя учитывается инфляция, и именно он указывает, выросла или увеличилась возможность у населения тратить деньги на товары и услуги.



Напомним, по данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в апреле составила 103 553 рубля. О том, как показатель будет меняться до 2027 года , а также какие еще прогнозы дают в Смольном, — читайте здесь.