Петростат назвал среднюю зарплату в Петербурге. Сравните со своей

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге в апреле 2024 года составила 103 553 рубля, говорится в материалах Петростата, опубликованных 24 июня. Это на 12,2% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, но на 0,6% меньше, чем в марте 2024 года.



В годовом выражении сильнее всего средняя зарплата выросла в сфере воздушного и космического транспорта — на 34,8% до 193 367 рублей, водного транспорта — на 27,5% до 188 926 рублей, административной деятельности — на 23,9% до 69 914 рублей, а также финансовой и страховой сферах (на 21,8% до 167 881 рубля). Самая высокая зарплата в сфере добычи ископаемых — 246 097 рублей, что в 2,5 раза выше средней по городу.

