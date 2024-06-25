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    Петростат назвал среднюю зарплату в Петербурге. Сравните со своей

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    Средняя номинальная заработная плата в Петербурге в апреле 2024 года составила 103 553 рубля, говорится в материалах Петростата, опубликованных 24 июня. Это на 12,2% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, но на 0,6% меньше, чем в марте 2024 года.

    В годовом выражении сильнее всего средняя зарплата выросла в сфере воздушного и космического транспорта — на 34,8% до 193 367 рублей, водного транспорта — на 27,5% до 188 926 рублей, административной деятельности — на 23,9% до 69 914 рублей, а также финансовой и страховой сферах (на 21,8% до 167 881 рубля). Самая высокая зарплата в сфере добычи ископаемых — 246 097 рублей, что в 2,5 раза выше средней по городу.

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