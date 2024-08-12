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    Зарплаты замедлятся, мигрантов будет больше. В Смольном составили прогноз для Петербурга до 2027 года

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    Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга подготовил прогноз развития города до 2027 года. Прорывов там не видно.

    По данным «Фонтанки», проект подготовлен на прошлой неделе. Он учитывает два сценария: консервативный и базовый. Первый предусматривает «инерционное развитие Санкт-Петербурга с учетом внутренних и внешних рисков в условиях внешнеэкономической нестабильности и низких темпов развития российской экономики в связи с сохранением жестких денежно-кредитных условий и ужесточением режима санкционного давления (вторичных санкций)». Несмотря на всё это, в 2025–2027 годах, согласно ему, валовый региональный продукт (ВРП) должен расти примерно на 2,1% при инфляции в 4,6% в 2025 году и в 3,9%в 2026–2027 годах.

    Базовый вариант — это устойчиво стабильное развитие экономики города «в условиях более благоприятной внешнеэкономической среды (за счет эффективного взаимодействия с дружественными странами) и проведения активной государственной экономической политики», ВРП растет на 3% каждый год.

    Если смотреть на базовый вариант, то население Петербурга к 2027 году с 5,601 миллиона человек в 2024 году вырастет до 5,626 миллиона, причем практически не будет меняться в Центральном и Кронштадтском районах. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 76,6 года до 77,2 года.

    Однако коэффициент естественного демографического прироста будет оставаться отрицательным, тогда как миграционный только увеличится с 15,47 тысячи в 2024 году до 17,23 тысячи в 2027-м. Численность трудоспособного населения каким-то образом вырастет с 4,186 миллиона до 4,292 миллиона, в том числе трудовых мигрантов станет больше (371 тысяча против 345 тысяч).

    Совокупные денежные доходы населения, как утверждается, будут расти: с 5,4 триллиона до почти 7 триллионов, как и среднедушевые (с 80,3 тысячи в месяц до 101,7 тысячи). Однако реальные располагаемые деньги населения, которые в 2024 году должны вырасти на 5,24%, замедлят рост и будут прибавлять по 2–4% ежегодно в зависимости от сценария.

    Среднемесячная номинальная зарплата увеличится — с 107,3 тысячи в 2024 году до 137,6 тысячи в 2027-м. Однако темпы ее роста будут падать, как и темпы роста реальной зарплаты (с 4,78% до 4,1%). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится незначительно — с 4,35% до 4,28%.

    О том, как правительство видит социально-экономическое развитие России в ближайшие три года, — читайте здесь.

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