Зарплаты замедлятся, мигрантов будет больше. В Смольном составили прогноз для Петербурга до 2027 года

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга подготовил прогноз развития города
По данным «Фонтанки», проект подготовлен на прошлой неделе. Он учитывает два сценария: консервативный и базовый. Первый предусматривает «инерционное развитие Санкт-Петербурга с учетом внутренних и внешних рисков в условиях внешнеэкономической нестабильности и низких темпов развития российской экономики в связи с сохранением жестких денежно-кредитных условий и ужесточением режима санкционного давления (вторичных санкций)». Несмотря на всё это,
Базовый вариант — это устойчиво стабильное развитие экономики города «в условиях более благоприятной внешнеэкономической среды (за счет эффективного взаимодействия с дружественными странами) и проведения активной государственной экономической политики», ВРП растет
Если смотреть на базовый вариант, то население Петербурга
Однако коэффициент естественного демографического прироста будет оставаться отрицательным, тогда как миграционный только увеличится
Совокупные денежные доходы населения, как утверждается, будут расти:
Среднемесячная номинальная зарплата увеличится —
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Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга подготовил прогноз развития города