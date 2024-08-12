Зарплаты замедлятся, мигрантов будет больше. В Смольном составили прогноз для Петербурга до 2027 года

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга подготовил прогноз развития города до 2027 года . Прорывов там не видно.



По данным «Фонтанки», проект подготовлен на прошлой неделе. Он учитывает два сценария: консервативный и базовый. Первый предусматривает «инерционное развитие Санкт-Петербурга с учетом внутренних и внешних рисков в условиях внешнеэкономической нестабильности и низких темпов развития российской экономики в связи с сохранением жестких денежно-кредитных условий и ужесточением режима санкционного давления (вторичных санкций)». Несмотря на всё это, в 2025–2027 годах , согласно ему, валовый региональный продукт (ВРП) должен расти примерно на 2,1% при инфляции в 4,6% в 2025 году и в 3,9% — в 2026–2027 годах .



Базовый вариант — это устойчиво стабильное развитие экономики города «в условиях более благоприятной внешнеэкономической среды (за счет эффективного взаимодействия с дружественными странами) и проведения активной государственной экономической политики», ВРП растет на 3% каждый год.



Если смотреть на базовый вариант, то население Петербурга к 2027 году с 5,601 миллиона человек в 2024 году вырастет до 5,626 миллиона, причем практически не будет меняться в Центральном и Кронштадтском районах. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 76,6 года до 77,2 года .



Однако коэффициент естественного демографического прироста будет оставаться отрицательным, тогда как миграционный только увеличится с 15,47 тысячи в 2024 году до 17,23 тысячи в 2027-м . Численность трудоспособного населения каким-то образом вырастет с 4,186 миллиона до 4,292 миллиона, в том числе трудовых мигрантов станет больше (371 тысяча против 345 тысяч).



Совокупные денежные доходы населения, как утверждается, будут расти: с 5,4 триллиона до почти 7 триллионов , как и среднедушевые ( с 80,3 тысячи в месяц до 101,7 тысячи ). Однако реальные располагаемые деньги населения, которые в 2024 году должны вырасти на 5,24% , замедлят рост и будут прибавлять по 2–4% ежегодно в зависимости от сценария.



Среднемесячная номинальная зарплата увеличится — с 107,3 тысячи в 2024 году до 137,6 тысячи в 2027-м . Однако темпы ее роста будут падать, как и темпы роста реальной зарплаты ( с 4,78% до 4,1% ). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится незначительно — с 4,35% до 4,28% .



О том, как правительство видит социально-экономическое развитие России в ближайшие три года, — читайте здесь.

