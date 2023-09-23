Промышленность, тарифы, мигранты. Как в правительстве видят ближайшие три года России

Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России в 2024–2026 годах. Доллар успокоится у 90 рублей, иностранцев на заработки будет приезжать всё больше, а Петербург потолкается с Москвой.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Замедление-ускорение Диагноз общепланетарной экономике министерство ставит сразу — «продолжает замедляться». Мировая инфляция, по прогнозу МВФ, составит 6,8% по итогам 2023 года (в развитых странах — 4,7%, в развивающихся — 8,3%), ставки центробанков растут. Рост ВВП снижается — с 3,4% в 2022 году до 3% в 2023-м, и вряд ли что-то сильно изменится до 2026-го. При этом фондовые рынки относительно в порядке, а цены на сырье откатились после ралли прошлого года. По итогам 2023-го среднегодовые цены на нефть составят 83,5 доллара за баррель (это на 17% ниже, чем год назад), в 2024-м должны подрасти до 85 долларов, но в целом в ближайшую трехлетку опустятся до 76 долларов.



На этом фоне у России, что называется, свой путь. В первом полугодии объем экспорта товаров из страны упал на 32%, импорт вырос на 18%. Это в том числе нашло отражение в курсе рубля: доллар вырос на 36,4%, евро — на 38,1%, юань — на 32,7%. Но, как рассчитывает МЭР, с середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей. Инфляция в начале 2023-го замедлялась; если брать пиковый апрель 2022 года с его 17,8%, то год спустя было 2,3%. Но в июне — уже 3,3%, а в августе — 5,2% год к году. «Дополнительное давление на инфляцию оказало ослабление рубля, которое повлияло на ускорение роста цен преимущественно непродовольственных товаров с высокой импортной составляющей (легковые автомобили, телерадиотовары, электротовары, средства связи), а также на отдельные продовольственные товары, не производимые на территории России», — объясняет МЭР. Отсюда и решение ЦБ поднять ставку трижды за последнее время — с 15 сентября до 13%. Тем не менее в декабре всё равно ждут инфляцию в 7,5%.

При этом рост российской экономики в 2023 году должен отбить снижение 2022-го и переплюнуть 2021-й. ВВП за 7 месяцев вырос на 2,8%, в основном за счет реального сектора и главным образом — обрабатывающей промышленности, лидеры — машиностроение и металлургия. Подъем чиновники видят в сельском хозяйстве, в стройке, в торговле, в инвестициях. Безработица, как уже отмечалось, рекордно низкая — 3%. Реальная зарплата по итогам года должна вырасти на 6,2%, а реальные доходы — на 4%. Впрочем, эта статистика даже в пределах Петербурга вызывает неоднозначную реакцию — средняя зарплата в городе в мае, если верить Петростату, составляла 93 тысячи рублей.

Что дальше МЭР признает, что свой предыдущий прогноз подкорректировало: в прошлый раз оно недооценило рост нефтяных котировок, инвестиций, а также не учло актуальное ослабление рубля.

Экспорт будет расти в 2024–2026 гг. на 2,4–2,7% ежегодно, импорт падать. Правительство рассчитывает, что курс доллара в среднем по году так и будет держаться на уровне 90–92 рубля. Инфляция, после 7,5% в 2023 году, опустится сначала до 4,5%, а с 2025 — до 4%. Базовый вариант МЭР предполагает увеличение инвестиций, розничной торговли (на 3,4–3,6%), реальных доходов населения (на 2,8% в год), реальной зарплаты (2,5%). Безработица так и будет колебаться у 3%.

В итоге ВВП должен расти на 2,2–2,3% ежегодно в 2024–2026 годах.

Фото: таблица с сайта Министерства экономического развития РФ Поделиться Поделиться





У этого прогноза есть свои риски, и один из них — нехватка трудовых ресурсов. «Поэтому ключевой задачей является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров», — говорится в отчете. «Фонтанка» рассказывала, как с этой проблемой собираются бороться в Петербурге. Но в данный момент работодатели констатируют: компенсировать дефицит сейчас невозможно, в том числе — из-за сокращения притока трудовых мигрантов. «Акцент делается на обеспечение качественного миграционного прироста — как под потребности рынка труда, так и в целях поддержания численности населения: внедрение «реестровой» модели учета трудовых мигрантов, модернизация статуса постоянного проживания для специалистов с российским образованием и поддержка иностранных студентов, расширение возможностей для репатриации, активное использование центров домиграционной подготовки, разработка региональных программ адаптации иностранных граждан», — говорится в прогнозе.



Характерно, что в тексте прогноза почти не упоминается аббревиатура СВО — лишь один раз, когда речь идет о поддержке военнослужащих и их семей. Украина встречается лишь в связи с санкциями (про их эффект на отдельные отрасли как раз довольно много) и в таком контексте: «Учитывая полную зависимость рынка ЕС от российских и украинских стальных полуфабрикатов (95% слябов, 78% сортовой заготовки) и отсутствие санкционных мер на такую продукцию со стороны ЕС, российские металлурги используют возможность замещения доли украинского экспорта на европейском и ближневосточном рынках». Тарифы Общий платеж граждан за коммунальные услуги, как известно, в 2022 году рос дважды (на 4% и на 9%), а потом взял перерыв на полтора года. Если резинку долго оттягивать, она и бьет больнее, так что с 1 июля 2024 года МЭР прогнозирует рост на 9,8%. В глаза бросается увеличение оптового тарифа на газ для населения — на 11,2%, а также электроэнергии — 8,9%.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Сказочники» или «счетоводы»? Как Смольный насчитал 3 тысячи за коммуналку и сколько мы будем платить на самом деле Через год, в середине 2025 года платеж должен подрасти на 5,7%, а в 2026-м — на 4%. Впрочем, это именно что средний прогноз. «Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах, и решений ФАС России о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней», — признаются его составители.

Фото: таблица с сайта Министерства экономического развития РФ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» рассказывала, что на цифры в квитанции влияет не только официальное увеличение тарифов, но и сезонность, перетопы зимой, а также очевидные ошибки управляющих компаний. Подробнее — читайте здесь.



Люди «Современная демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий», — говорится в прогнозе.

Общий коэффициент рождаемости в стране снижался в 2022 году, снижается и сейчас. МЭР перечисляет различные меры поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал. «Фонтанка» рассказывала о том, какие меры принимают в Петербурге и как эксперты оценивают их реальный эффект.

Министерство рассчитывает, что поможет снижение смертности — и опять же мигранты. «В первой половине 2023 года миграционный прирост составил 126,0 тыс. человек, что позволило заместить 46,2% естественной убыли населения», — подсчитали в правительстве. А дальше, по прогнозу, — от 215,7 до 227,2 тысячи ежегодно. Поощрять приезд иностранцев собираются за счет нескольких мер: запуск программы релокации;

налоговые и таможенные льготы; упрощенное разрешение на временное проживание; возможность работать и учиться для членов семьи; предоставление ВНЖ людям с образованием с обязанностью работы не менее 3 лет; упрощенное ВНЖ для тех, кто давно в России; миграционные центры за рубежом. Петербург Развитию регионов в прогнозе уделено не так много места, все цифры предоставлены местными властями.



Если говорить о Петербурге, то среднегодовой рост валового регионального продукта должен составлять в ближайшие годы 1,4%. Это меньше, чем в среднем по стране и по Ленобласти (2,4%) или в Москве (2,3%). Лидером ожидаются Чукотка (6,9%), Севастополь (6%), Хабаровский край (4,6%), Якутия и Кузбасс (по 4,1%).

При этом Санкт-Петербург, сильно уступив Москве по росту промышленности в 2022 году, должен ее стабильно обгонять в ближайшую трехлетку (5,8% против 5,5% ежегодно). «Фонтанка» рассказывала, как город намерен этого добиваться. Лидерами будут Московская область, Ингушетия и Калининградская область, но «существенный вклад в рост выпуска обрабатывающих производств внесут предприятия столичных центров — Москва (+6,1%) и Санкт-Петербург (+5,8%)».

В гонку по уровню инвестиционной активности город не вклинился, там на третьем прогнозном месте Ленобласть (после Чукотки и Забайкальского края). «Основное снижение инвестиционной активности в 2022 году было в регионах Северо-Запада из-за наибольших издержек перестройки транспортно-логистических связей на фоне внешнеэкономических ограничений», — поясняет министерство.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»