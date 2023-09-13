«Чем-то приходится жертвовать». Поднимет ли Центробанк ключевую ставку 15 сентября

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После резкого повышения ключевой ставки в середине августа аналитики не ждут от Банка России столь же радикальных действий на плановом заседании по ставке 15 сентября. Мнения варьируются от сохранения показателя на прежнем уровне до увеличения на 1–1,5%. Своеобразный сигнал регулятору дали Греф и Костин. Прислушается ли он к банкирам, узнаем в пятницу.



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее уже назвала снижение ставки на ближайшем заседании маловероятным и допустила как ее сохранение, так и повышение. Аналогичный сигнал на протяжении месяца в медиа транслировали топ-менеджеры ЦБ. Так что возможных вариантов для следующего шага не очень много.



Аналитики отмечают, что с предыдущего повышения ключевой ставки прошло слишком мало времени, чтобы полностью оценить эффект, который оно произвело. В полной мере изменение ставки обычно сказывается на экономике в течение 3–6 кварталов. В любой другой ситуации можно было бы подождать, если бы не продолжающийся рост потребительских цен.



По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, инфляция идет выше верхней границы прогнозного коридора, и есть риск, что в 2024 году она не уложится в таргет 4%. Вот уже Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 7,5% (что не укладывается в интервальный прогноз ЦБ в 5–6,5%), а в 2024-м — на отметке 4,5%.

Таким образом, аргументов для скорейшего смягчения цикла денежно-кредитной политики пока нет, считает эксперт. «Регулятор, конечно, понимает, что при борьбе с инфляцией ухудшается и доступность кредита, столь необходимого для адаптации к санкциям и трансформации экономики. Но в моменте чем-то приходится жертвовать. Поэтому послаблений в 2023 году не ожидается, но и сильно ставку вверх без шоковых событий задирать вряд ли будут. Скажем, в какой-то момент, даже и 15 сентября, до 13% допустимо, и, возможно, хватит», — прогнозирует Зельцер.



Он предполагает, что говорить о снижении ставок стоит в начале следующего года, когда под влиянием уже принятых жестких решений сменится направление ценового давления в экономике.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что регулятора наряду с суровой установкой достичь 4% по инфляции в 2024 году могут заставить действовать жестче, «чем представляется логичным», те проинфляционные риски, на которые он не может непосредственно повлиять. Это и несбалансированная ситуация на рынке труда, и возможность превышения планового показателя дефицита бюджета, и коллебания на внутреннем валютном рынке, и рост цен на топливо, вызванный будущим сокращением демпферных выплат нефтяникам.



«Мы полагаем, что ЦБ будет рассматривать разные варианты, в числе которых как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100–150 базисных пунктов. И сценарий повышения ставки с сейчас представляется более вероятным, чем сохранения», — считает эксперт.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских ожидает, что ЦБ будет действовать на упреждение и поднимет ставку на 1 процентный пункт, до 13%, но не исключено и более радикальное решение. На мысли об этом наводят цифры: индекс потребительских цен в августе вырос до 5,2%, инфляционные ожидания — до 11,5% после 11,1% в июле, недельная инфляция показала 0,11% против 0,03% неделей ранее. Как следовало из обзора Минэкономразвития, в основном это произошло из-за возобновления роста цен на электрические и бытовые приборы, а также ускоряющегося удорожания легковушек и бензина. Между строк видится эффект переноса валютного курса в цены импортных товаров.



Есть и альтернативные мнения.

«Ставка уже и так высокая, дополнительные 50–100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка. Так что, на мой взгляд, более вероятен сценарий, когда ЦБ будет более длительный период, скажем, до конца года, удерживать ставку на уровне 12%», — считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Один из индикаторов ожиданий рынка — доходность облигаций федерального займа — говорит о том, что в нем дополнительное повышение ставки не заложено, обращает внимание эксперт. Ставки коротких ОФЗ, которые долгое время были значительно ниже ключевой ставки, за последние пару недель ее догнали.



«Сейчас кривая доходностей стала более плоской, доходности сконцентрировались около уровня в 11,8%, то есть инвесторы закладывают, что ключевая ставка будет дольше находиться на 12%. Поэтому, если ЦБ все же решит снова повысить ставку, это приведет к дополнительному росту доходностей, как минимум в коротких бумагах», — рассуждает Жорнист.



Свои ожидания на Восточном экономическом форуме высказали руководители крупнейших российских госбанков. Они оба считают, что ЦБ на ближайшем заседании не будет повышать ставку. Председатель правления Сбербанка Герман Греф объяснил это тем, что прошло слишком мало времени для оценки последствий уже введенных мер. По его мнению, ставка 12% с нами не надолго, и через три-шесть месяцев регулятор приступит к циклу снижения показателя.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил тенденцию к стабилизации курса рубля и снижению курса доллара, а также то, что спекулянты под воздействием мер и риторики ЦБ стали работать «аккуратнее».



Что окажется сильнее, стремление регулятора попасть в цель по инфляции или консервативность банкиров, скоро станет известно. Заседание совета директоров Банка России назначено на 15 сентября.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

