Это не очень длинная история. Греф считает, что ключевая ставка в 12 процентов будет сохраняться недолго

Ключевая ставка Банка России в 12 процентов будет сохраняться в течение нескольких месяцев, после чего регулятор начнет ее снижать. Мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября.
По словам Грефа, регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками, и, по его ощущениям, это долго не продлится, пишет РИА Новости. Он добавил, что в течение трех месяцев будет понятно развитие ситуации, затем еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер и ЦБ «приступит к циклу снижения».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 сентября не исключила, наоборот, повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. По ее словам, через некоторое время это окажет влияние на курс рубля и стабилизирует его. А вот снижение ставки, по мнению главы ЦБ, возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.
По итогам внеочередного заседания по ключевой ставке 15 августа ЦБ резко поднял ее с 8,5 % до 12 %, как раз в том числе из-за ускорившегося на фоне ослабления курса рубля роста цен.