Это не очень длинная история. Греф считает, что ключевая ставка в 12 процентов будет сохраняться недолго

Ключевая ставка Банка России в 12 процентов будет сохраняться в течение нескольких месяцев, после чего регулятор начнет ее снижать. Мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября.



По словам Грефа, регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками, и, по его ощущениям, это долго не продлится, пишет РИА Новости. Он добавил, что в течение трех месяцев будет понятно развитие ситуации, затем еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер и ЦБ «приступит к циклу снижения».

