Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Банк России считает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Об этом 1 сентября на брифинге заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — цитирует ее ТАСС.

Глава Центробанка не исключила, наоборот, повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. По ее словам, через некоторое время это окажет влияние на курс рубля и стабилизирует его. А вот снижение ставки, по мнению главы ЦБ, возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.