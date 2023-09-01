Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Банк России считает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Об этом 1 сентября на брифинге заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — цитирует ее ТАСС.
Глава Центробанка не исключила, наоборот, повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. По ее словам, через некоторое время это окажет влияние на курс рубля и стабилизирует его. А вот снижение ставки, по мнению главы ЦБ, возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.
При этом, как показывают свежие данные Росстата, недельные темпы роста цен в России замедлились, но годовая инфляция выросла до 5 %. По итогам внеочередного заседания по ключевой ставке 15 августа ЦБ резко поднял ее с 8,5 % до 12 %, как раз в том числе из-за ускорившегося на фоне ослабления курса рубля роста цен.