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    Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

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    Банк России считает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Об этом 1 сентября на брифинге заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    «Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — цитирует ее ТАСС.

    Глава Центробанка не исключила, наоборот, повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. По ее словам, через некоторое время это окажет влияние на курс рубля и стабилизирует его. А вот снижение ставки, по мнению главы ЦБ, возможно только при стабильном снижении темпов роста цен.

    При этом, как показывают свежие данные Росстата, недельные темпы роста цен в России замедлились, но годовая инфляция выросла до 5 %. По итогам внеочередного заседания по ключевой ставке 15 августа ЦБ резко поднял ее с 8,5 % до 12 %, как раз в том числе из-за ускорившегося на фоне ослабления курса рубля роста цен.

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    Комментарии 6

    Гость01 Сен 2023 в 15:40
    Сахипзад "отдыхат"
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