Годовая инфляция в России к концу августа ускорилась до 5%

Годовая инфляция на неделе с 22 по 28 августа ускорилась до 5,03% после 4,88% неделей ранее. Об этом 30 августа сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».



При этом за неделю рост цен в стране замедлился до 0,03%. Основной вклад в это внесло снижение темпов роста цен на непродовольственные товары, до 0,18%. Это произошло за счет того, что легковые автомобили стали дорожать медленнее, а цены на электрические и бытовые приборы снизились.



Также на 0,37% подешевели услуги в целом, за счет снижения цен на авиабилеты на 8,77%.

