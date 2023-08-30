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    Годовая инфляция в России к концу августа ускорилась до 5%

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    Годовая инфляция на неделе с 22 по 28 августа ускорилась до 5,03% после 4,88% неделей ранее. Об этом 30 августа сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

    При этом за неделю рост цен в стране замедлился до 0,03%. Основной вклад в это внесло снижение темпов роста цен на непродовольственные товары, до 0,18%. Это произошло за счет того, что легковые автомобили стали дорожать медленнее, а цены на электрические и бытовые приборы снизились.

    Также на 0,37% подешевели услуги в целом, за счет снижения цен на авиабилеты на 8,77%.

    Что касается продуктов питания, они за неделю подросли умеренно — на 0,06%. В этом сегменте продолжают дешеветь овощи и фрукты. За неделю они в целом потеряли в цене 2,7%. При этом, как следует из данных Росстата, продолжает дорожать мясо. Цены на свинину в среднем по стране выросли за неделю на 1,3%, на курицу — на 1,5%, на баранину — на 1,8%.

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