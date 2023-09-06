Годовая инфляция в России выросла до 5,2%. Дорожают курица, огурцы, топливо

Годовая инфляция в России за период с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% после 5,03% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 сентября обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».



В нем сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей потребительские цены на товары и услуги в стране выросли на 0,11% после более низких темпов (0,03%) неделей ранее.

Продовольствие в целом подорожало на 0,12%. Это произошло на фоне того, что овощи и фрукты стали сезонно дешеветь медленнее, а все остальные продукты подорожали в целом на 0,24%. В частности, огурцы подорожали на 6% за неделю, бананы — на 3,4%, охлажденная и мороженая курица — на 1,5%.