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    Годовая инфляция в России выросла до 5,2%. Дорожают курица, огурцы, топливо

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    Годовая инфляция в России за период с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% после 5,03% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 сентября обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

    В нем сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей потребительские цены на товары и услуги в стране выросли на 0,11% после более низких темпов (0,03%) неделей ранее.

    Продовольствие в целом подорожало на 0,12%. Это произошло на фоне того, что овощи и фрукты стали сезонно дешеветь медленнее, а все остальные продукты подорожали в целом на 0,24%. В частности, огурцы подорожали на 6% за неделю, бананы — на 3,4%, охлажденная и мороженая курица — на 1,5%.

    Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,4% за счет возобновления роста цен на электрические и бытовые приборы, а также ускорения роста цен на легковушки и бензин. Как следует из данных Росстата за указанную неделю, новые отечественные машины подорожали на 1%, бензин — на 0,54%, а вот дизельное топливо — сразу на 1,3%. Также внезапно на 1,2% подскочила стоимость препарата для лечения болезней желчного пузыря аллохола.

    Что касается услуг, они продолжают дешеветь. За прошедшую неделю — на 0,3%. Все благодаря снижающейся стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Она снизилась почти на 5%.

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