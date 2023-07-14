Это незачет на экзамене. Демограф — о том, как власти в Петербурге поборются за рождаемость

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный рассказал, как будет бороться со снижением рождаемости в Петербурге. О том, чтобы ее поднять, речи не идет, а эксперты видят в программе больше идеологии, чем идей.

Региональные власти отчитываются об утверждении программ по повышению рождаемости — поскольку на федеральном уровне ресурсы как бы исчерпаны, теперь слово за субъектами РФ. В Петербурге тоже принят документ, в котором оценивается демографическая ситуация и называются меры по ее улучшению. Спойлер: больше рожать к 2025 году не будут.



Материнский капитал не помогает Об утверждении программы на 2023–2025 годы в начале июля сообщил Смольный. В Петербурге, как и во всей стране, снижается рождаемость. В первую очередь, за счет снижения интенсивности рождения вторых детей. Демографы предсказывали это еще в 2020 году, когда в программе материнского капитала перенесли основную часть выплаты на первого ребенка (сейчас при рождении первенца выплачивается 587 тыс. руб., при рождении второго ребенка — 189 тыс. руб.). Можно предположить, что теперь женщины, успевшие получить маткапитал на первого ребенка, реже рожают вторых. При этом доля первенцев в общем количестве тоже уменьшается просто потому, что число самих женщин детородного возраста сокращается на 3 % каждый год. Доля третьих детей пока почти не падает, а четвёртых и последующих — непрерывно растёт. Правда, в Петербурге коэффициенты их рождаемости ниже, чем в среднем по России.



Поделиться Поделиться





Смольный сравнивает данные Всероссийской переписи населения 2010 и 2020 годов. В возрастной группе 20–24-летних сокращение числа женщин составило 17,9 % (с 183,4 тысяч человек в 2010 году до 150,5 тысяч в 2021-м). 25–29-летних стало меньше на 26,3 %. В аналитической части Программы по повышению рождаемости в Санкт-Петербурге на 2023–2025 годы не сказано, пропорционально ли сокращается число рождений детей в этих возрастных группах, но говорится: «Доля рождений в возрастной группе 20–24 года в общем числе рождений сократилась в Петербурге с 19,6 % в 2011 году до 9,6 % по итогам 2021 года, в возрастной группе 25–29 лет — с 38,3 % в 2011 году до 24,9 % по итогам 2021 года. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25–29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста) в 2018–2022 годах в Санкт-Петербурге фиксировались ниже, чем в Москве и в среднем по Российской Федерации».



Поделиться Поделиться





Среди женщин старше 29 лет, наоборот, отмечается увеличение доли рождений, причем заметное. 30–34-летние рожали чаще более чем на 10 процентных пунктов (рост с 25,8 % в 2011 году до 36 % по итогам 2021 года), 35–39-летние (с 11,3 % в 2011 году до 22,5 % по итогам 2021 года). В возрастной группе 40–49 лет — с 2,4 % в 2011 году до 5,5 % по итогам 2021 года.

Поделиться Поделиться





Правда, не отмечается, что в основном такой сдвиг вызван не старением собственно рождаемости. Стареет сам контингент женщин детородного возраста, их просто стало меньше в категории до 30 лет в результате очень низких показателей в период 1990–2000 годов, демографы это явление называют «эхом 1990-х».



Стареют невесты — стареют матери Смольный видит несколько причин ухудшения ситуации с рождаемостью: первая — постарение матерей. В документе указывается, что в Петербурге средний возраст для рождения первенцев составляет почти 30 лет — в последние годы он выше, чем в среднем по России, якобы на 2,1 года. Для рожающих вторых и последующих детей — более 30 лет.





Демограф Алексей Ракша рассказал «Фонтанке», что в этих расчётах допущена грубая ошибка: «Средний возраст рождения детей высчитывается не по возрастным коэффициентам рождаемости, а по абсолютным числам рождений у женщин разного возраста, на что сильно влияют уже упомянутые изменения возрастной структуры женского репродуктивного контингента в результате «эха 1990-х»: женщин в возрасте старше 35 много, моложе 25 очень мало. То есть искажения из-за сильного перепада численности женских когорт не устранены. За это на экзамене по демографии поставили бы незачёт. В действительности же средний возраст рождения первенцев в Петербурге самый высокий в России, но составляет не 29,8, а 27,9 года (разница 2 года!). Причём в последнее время рождаемость первенцев молодела (ещё в 2017 году этот возраст составлял 28,2 года), а главное — рождаемость последующих детей омолодилась ещё сильнее, но это не привело к её росту, как и ожидалось. В общем, эти расчёты и таблицу можно выкинуть в помойку, а не строить на её основе «глубокомысленные» «экспертные» выводы».



Старение матерей, в свою очередь, связывается со старением в Петербурге вступающих в брак. Неуклонно растет доля «брачующихся» мужчин и женщин в возрасте 25–34 года, а в возрасте 18–24 года — снижается. При этом доля вступивших в брак в 35 лет и старше долго почти не менялась, а последние годы растет — после 2020 года достигла максимальных значений как у мужчин (35,1 %), так и у женщин (27,8 %). И опять же не указывается, что почти всё это произошло исключительно из-за изменения возрастной структуры молодого населения, а если посчитать грамотно, то «брачность» практически не постарела.

Медленно растет сдвиг в сторону детей, родившихся вне брака в Петербурге, — по итогам 2021 года доля внебрачных детей увеличилась до 19,1 %, в 2016 году было 17,1 %. И это заметно ниже, чем в среднем по России — 21,1 % и 22 % соответственно.



Поделиться Поделиться





Причиной низкой рождаемости авторы программы называют и сохранение относительно высокого уровня абортов, говорят: «Именно снижение числа абортов является главным резервом роста числа рождений в условиях ежегодного снижения числа женщин в активном репродуктивном возрасте». Это несмотря на то, что Петербургу здесь есть чем похвастать: общее число абортов в Петербурге уменьшилось с 24,8 тысяч в 2016 году до 15,7 тысяч по итогам 2021 года (на 36,7 %). Число абортов на 1 000 женщин в возрасте 15–49 лет снизилось с 18,7 в 2016 году до 12,1 по итогам 2021 года (на 35,3 %), и этот показатель ниже, чем средний по России.



Поделиться Поделиться





«Это ошибка»

«Фонтанка» попросила прокомментировать цифры, обнародованные в Программе по повышению рождаемости, и выводы, сделанные на их основе, демографа Алексея Ракшу:

«Программа сверстана в строгом соответствии с методичкой от Минтруда, даже последовательность первоочередных причин и мер по их устранению не изменена. А при анализе статистических данных допущены ошибки. Так, говоря о постарении рожающих женщин, неправильно указан их средний возраст — он рассчитывается через возрастные коэффициенты рождаемости, а не через абсолютные числа родившихся. Какого-то заметного постарения рождаемости первенцев по приведенным данным не прослеживается, наоборот, даже в приведённой ошибочной таблице видно некоторое омоложение. Вообще, в России рожающие женщины почти самые молодые в Европе, и разрыв растёт: у нас они «стареют» медленнее, а в Петербурге «молодеют».



Что касается «постарения брачности», то сокращение числа браков в возрасте 20–24 года происходило в основном из-за «эха 1990-х» — малочисленные поколения, рождённые на дне рождаемости в конце 1990-х, входили в брачный возраст. Это следствие эволюции возрастной структуры населения, на ее основе нельзя делать выводы о «постарении брачности», это ошибка.



Авторы программы утверждают, что число рождений коррелирует с соотношением регистрируемых браков и разводов: чем меньше это соотношение, тем выше уровень рождаемости, и наоборот. На самом деле нет никакой корреляции, это ошибочный вывод, как инструмент для оценки рождаемости неприменимый. Отношение чисел браков и разводов сильно зависит от возрастной структуры населения и её динамики: женятся в основном в возрасте 20–35 лет, а разводятся в 25–45. Поэтому сейчас из-за «ямы» 1990-х соотношение плохое, но с этим поделать ничего нельзя, а не учитывать это глупо. Для сравнения масштабов браков и разводов нужны другие, более правильные и тонкие показатели. Например, на Кавказе — самый высокий уровень рождаемости при многократно выросшем числе бракоразводных процессов. Люди разводятся, чтобы получать пособия на детей, поскольку их выплаты увязали с уровнем доходов в семьях. А на самом деле продолжают жить вместе. И какой смысл ориентироваться на цифры по разводам и бракам?»



Идеология, а не демография Завершают перечисление причин низкой рождаемости и их анализ два пункта. Первый — ухудшение репродуктивного здоровья населения. Второй — откладывание рождений в условиях продолжающейся пандемии, усиления санкционного давления на Россию и возможного снижения реальных денежных доходов населения.

В разделе программы «Меры региональной демографической политики, направленные на стимулирование рождаемости» самое большое внимание уделено первому пункту — репродуктивному здоровью населения и службе родовспоможения. В этой части городу есть, что показать: женские консультации, родильные дома, специализированная медицинская помощь новорожденным в детских больницах, профосмотры подростков и т.д. И в перечне приоритетных направлений репродуктивное здоровье — на первом месте. На втором — профилактика и снижение числа абортов.



«В таком порядке они расположены у Минтруда, это показывает суть приоритетов федерального ведомства, а Петербург не стал их менять, — поясняет Алексей Ракша. — Хотя некоторые регионы это сделали и на первое место поставили поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей, в петербургской программе она — на 4-м месте».



Поддержка включает федеральные и региональные выплаты и пособия, размеры единовременных выплат зависят от очередности рожденного ребенка, пособия — от уровня доходов в семье. По плану, число получателей единовременной компенсационной выплаты женщинам Петербурга, родившим в возрасте от 19 до 24 лет первого ребенка, уменьшится с 2 885 в 2022 году до 2 805 в 2025-м. Это новшество в системе распределения выплат, введенное ради снижения возраста материнства. Оно, как уже показано, не улучшает демографическую картину, а усугубляет ее.



«Стимулирование рождаемости первенцев в возрасте до 24-х лет не приводит к подъёму рождаемости и дестимулирует более старших женщин. Кстати, почти всё падение рождаемости в Петербурге за последние годы случилось за счёт женщин 25+. Так что, чего добивались, то и получили: «омолодили рождаемость». Потому что если власть даёт деньги просто так младшим, то у старших — обида и меньше стимулов рожать. Мы это уже видели на примере других регионов, непонятно, зачем снова наступать на грабли и не учиться на чужих ошибках», — говорит Алексей Ракша.

Много супружеских пар не могут иметь детей по состоянию здоровья. Повлиять на это можно увеличением числа циклов экстракорпорального оплодотворения. В Петербурге оно только один раз было запланировано в системе ОМС в объеме 5 тысяч циклов в год — в 2017-м, а все последующие годы не дотягивало до 4,5 тысяч. При этом в листе ожидания своего ЭКО в Петербурге ежегодно насчитывается около 2 000 семей. С 2022 до 2025 года число ЭКО должно вырасти с 4 283 циклов до 4 585. Каждый год планируемое число рождений детей в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий — более 60 % от выполненных циклов. Непонятно, каким образом это достигается — то ли подсаживанием двух эмбрионов и рождением двоен, что не рекомендовано Минздравом, то ли неправильным расчетом. В разных клиниках Петербурга эффективность ЭКО колеблется от 20 до 40 %.



«Циклов ЭКО выполняется мало, на них нужно больше денег, это и есть настоящий резерв для повышения рождаемости, а не сокращение абортов. Но, вероятно, программа сверстана для отчетности перед Минтрудом. А потому и аборты упомянуты перед рождаемостью — важный признак того, что это не демографический, а идеологический документ, и улучшение демографии не является основной задачей», — говорит Алексей Ракша.



В программе нет ничего нового, в ней объединены все уже существующие федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми и женщин из разных программ — обязательного медицинского страхования, гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, капитального строительства (обеспечение детскими садами), Социального кодекса Петербурга (региональный материнский капитал, земельный капитал, единовременные компенсационные выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, единовременные компенсационные выплаты при рождении первого, второго, третьего и последующих детей, а также иные выплаты). В 2023 году на финансовую поддержку семей с детьми выделено 14,3 млрд рублей. В 2022 году она составляла 12,2 млрд.руб.



Однако прогнозные — целевые значения рождаемости в Петербурге во все случаях — со знаком минус. Хотя, как посчитали в Смольном, благодаря поддержке, минус будет не таким пугающим, каким мог бы быть. В 2022 году в Петербурге родилось 50 663 детей, в 2023-м ожидается 47 580, в 2024-м — 45 990, в 2025-м — 47 296 детей.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»