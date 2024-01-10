Стерилизация вместо аборта? В России растет число женщин, решившихся на «перевязку труб»

Росстат опубликовал статистический сборник «Здравоохранение в России — 2023», в котором подведены итоги 2022 года. Цифры говорят о том, что в стране на фоне снижения числа абортов растет количество стерилизаций женщин.



В представленных таблицах Росстат позволяет сравнить данные с 2010 года. Если тогда число абортов составляло почти 1,87 млн, то к 2019 году оно уменьшилось до 621 тысячи, а к 2022 году — почти до 504 тысяч.

Стерилизация для женщин, прежде считавшаяся необратимой процедурой, в начале 21-го века не была популярным хирургическим вмешательством. Как правило, она рекомендовалась женщинам с такими тяжелыми заболеваниями, как лейкоз, другие онкологические заболевания, разрыв матки, шизофрения. В этих случаях российское законодательство позволяет выполнять операцию по стерилизации в любом возрасте. По желанию ее можно выполнить только в возрасте 35 лет и старше. И только если у женщины уже есть двое детей.