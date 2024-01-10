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    Стерилизация вместо аборта? В России растет число женщин, решившихся на «перевязку труб»

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    Росстат опубликовал статистический сборник «Здравоохранение в России — 2023», в котором подведены итоги 2022 года. Цифры говорят о том, что в стране на фоне снижения числа абортов растет количество стерилизаций женщин.

    В представленных таблицах Росстат позволяет сравнить данные с 2010 года. Если тогда число абортов составляло почти 1,87 млн, то к 2019 году оно уменьшилось до 621 тысячи, а к 2022 году — почти до 504 тысяч.

    Стерилизация для женщин, прежде считавшаяся необратимой процедурой, в начале 21-го века не была популярным хирургическим вмешательством. Как правило, она рекомендовалась женщинам с такими тяжелыми заболеваниями, как лейкоз, другие онкологические заболевания, разрыв матки, шизофрения. В этих случаях российское законодательство позволяет выполнять операцию по стерилизации в любом возрасте. По желанию ее можно выполнить только в возрасте 35 лет и старше. И только если у женщины уже есть двое детей.

    В своем исследовании Росстат приводит данные по числу проведенных операций по стерилизации у женщин, выполненных как по медицинским показаниям, так по собственному желанию. Так, в 2010 году им подверглись 12,5 тысячи женщин, показатель для 15–49-летних составлял 33 на 100 тысяч населения. К 2019-му он подрос до 40,4 на 100 тысяч населения (всего 14,2 тысячи женщин подверглись стерилизации), а к 2022-му достиг 44,6 на 100 тысяч 15–49-летних женщин, всего 15 тысяч были стерилизованы. Данных по выполненным вазектомиям (стерилизация мужчин) Росстат не публикует.

    Напомним, процедура стерилизации для женщины не означает полного отказа от детей — она может их родить, используя процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

    В России продолжается бесконечное обсуждение идеи запрета абортов. Из последних предложений — запрет на их выполнение в негосударственных клиниках. На прямой линии 14 декабря 2023 года, говоря об абортах, президент Владимир Путин сравнил запреты на аборты с запретами, введенными во время антиалкогольной кампании, и напомнил о последующем росте отравлений от потребления суррогата. Также он отметил, что сейчас никаких запретов нет.

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