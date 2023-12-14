Путин — об абортах: почему говорят о запретах, запрета нет

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что запрета на аборты в России нет. Соответствующий вопрос по этой теме прозвучал на прямой линии 14 декабря.

«Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах? Их же нет», — сказал Путин.

Говоря об абортах, президент вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании и последующий рост отравлений от потребления суррогата.

По словам Путина, для решения демографической проблемы государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, однако права и свободы тоже должны соблюдаться. Президент отметил, что проблему нужно решать через обращение к традиционным ценностям, в том числе к воспитанию того, что ребенок — «это дар Божий», а также в сфере материального благосостояния.