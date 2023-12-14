Путин — об абортах: почему говорят о запретах, запрета нет

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что запрета на аборты в России нет. Соответствующий вопрос по этой теме прозвучал на прямой линии 14 декабря.
«Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах? Их же нет», — сказал Путин.
Говоря об абортах, президент вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании и последующий рост отравлений от потребления суррогата.
По словам Путина, для решения демографической проблемы государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, однако права и свободы тоже должны соблюдаться. Президент отметил, что проблему нужно решать через обращение к традиционным ценностям, в том числе к воспитанию того, что ребенок — «это дар Божий», а также в сфере материального благосостояния.
«Нужно обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там все в порядок, есть над чем работать. Надо думать, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. И нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми: это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми», — подчеркнул Путин.
Накануне в Госдуму 13 декабря внесли проект поправок, которые должны запретить частным клиникам проводить аборты. Автор инициативы — Заксобрание Нижегородской области. В пояснительной записке, которую цитирует «Коммерсантъ», уточняется, что поправки разработаны в целях улучшения демографической ситуации в России и «снижения количества осложнений».
«Итоги года» с Владимиром Путиным проходят в Гостином дворе в Москве. На момент публикации новости мероприятие идет уже более четырех часов. В этом году формат подразумевает и общение с россиянами, и пресс-конференцию с журналистами. За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.