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    В Госдуму внесли проект поправок о запрете абортов в частных клиниках

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    В Госдуму 13 декабря внесли проект поправок, которые должны запретить частным клиникам проводить аборты. Автор инициативы — Заксобрание Нижегородской области.

    Депутаты считают, что частная медицина не может гарантировать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности. Они хотят внести изменения в статью 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Туда предполагается ввести пункт, по которому аборт может проводиться только в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

    В пояснительной записке, которую цитирует «Коммерсантъ», уточняется, что поправки разработаны в целях улучшения демографической ситуации в России и «снижения количества осложнений».

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