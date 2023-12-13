В Госдуму внесли проект поправок о запрете абортов в частных клиниках

В Госдуму 13 декабря внесли проект поправок, которые должны запретить частным клиникам проводить аборты. Автор инициативы — Заксобрание Нижегородской области.
Депутаты считают, что частная медицина не может гарантировать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности. Они хотят внести изменения в
В пояснительной записке, которую цитирует «Коммерсантъ», уточняется, что поправки разработаны в целях улучшения демографической ситуации в России и «снижения количества осложнений».