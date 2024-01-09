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    Росстат: продолжительность жизни россиян через 20 лет составит 84,5 года

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    Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Для женщин, как и прежде, показатель будет ощутимо выше. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, передает ТАСС 9 января.

    В статистике представили сразу несколько вариантов демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Так, при реализации негативного сценария к 2045 году средняя продолжительность жизни составит 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года). При среднем сценарии средний возраст увеличится до 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), при высоком — до 84,5 лет (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).

    Что касается численности населения в России, в пессимистичном сценарии ведомство допускает его сокращение на 15,4 млн человек к началу 2046 года. В оптимистичном сценарии заложен рост численности населения на 4,59 млн человек.

    Специалисты подчеркнули, что все данные приводились без учета граждан, проживающих в новых регионах России.

    Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, демографическая волна в стране пойдет вверх уже через три года. Уровень рождаемости в стране волнообразный — то поднимается вверх, то опускается, отмечал глава государства. Продолжительность жизни в стране, по словам главы государства, по итогам 2023 года ожидается на уровне 74 лет.

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