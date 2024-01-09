Росстат: продолжительность жизни россиян через 20 лет составит 84,5 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Для женщин, как и прежде, показатель будет ощутимо выше. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, передает ТАСС 9 января.



В статистике представили сразу несколько вариантов демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Так, при реализации негативного сценария к 2045 году средняя продолжительность жизни составит 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года). При среднем сценарии средний возраст увеличится до 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), при высоком — до 84,5 лет (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).