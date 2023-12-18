Путин рассказал, когда демографическая волна в России пойдет вверх

Через три года демографическая волна в России пойдёт вверх. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства сегодня, 18 декабря, передает РИА Новости.



По словам главы государства, уровень рождаемости в стране волнообразный — то поднимается вверх, то опускается. «Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх».

