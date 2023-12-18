Путин рассказал, когда демографическая волна в России пойдет вверх

Через три года демографическая волна в России пойдёт вверх. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства сегодня, 18 декабря, передает РИА Новости.
По словам главы государства, уровень рождаемости в стране волнообразный — то поднимается вверх, то опускается. «Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх».
Таким образом, предположительно, рождаемость в стране может возрасти после 2026 года. К этому моменту, по словам Путина, число молодых людей, которые достигнут «трудового» возраста, «станет на
«Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять». Это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, заключил российский лидер.
Как ранее высказался специалист по вопросам демографии, в 2023 году удержать рождаемость от снижения помогли выплаты участникам СВО, гособоронзаказ, бюджетный импульс, детские пособия. В предстоящем году рождаемость в России, вероятно, удастся сохранить на текущем уровне.
Сейчас в Госдуме обсуждают предложения от РПЦ и медиков по ограничению абортов. Демографы говорят, что это вряд ли поможет улучшить рождаемость. Подробнее об инициативе и мнения экспертов — читайте в материале «Фонтанки».