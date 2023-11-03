Демограф сказал, что будет с рождаемостью в России в 2024 году

Рождаемость в России в 2024 году, вероятно, удастся сохранить на уровне этого года, считает специалист по вопросам демографии Алексей Ракша.



«Я думаю, что в следующем году с рождаемостью будет не хуже (2023 года. — Прим. ред.). Она не упадет, потому что в марте выборы президента, и, вероятно, денег на социальную поддержку населения, пособия и выплаты еще добавят. Большого роста или падения рождаемости в следующем году я не жду», — рассказал Ракша «Фонтанке».

По его словам, в 2023 году удержать рождаемость от снижения помогли выплаты участникам СВО, гособоронзаказ, бюджетный импульс, детские пособия.