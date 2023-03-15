Тарифно-перетопная аномалия. В Петербурге победили квитанцию, но не победили систему

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





После вертикального взлета цифр в квитанциях ЖКХ «Фонтанка» все же нашла положительный пример, — как можно их развернуть. Плохая новость — приземлить обратно в точку отправления не получится, как не получается годами.



Дом 16 по улице Смолячкова выделялся в начале года даже на общем фоне распухших квитанций по ЖКХ. Когда читатели массово жаловались «Фонтанке», что у них счет вырос в полтора-два раза, здесь расход тепла на квартиру увеличился втрое. То есть по итогам ноября абонент получил квитанцию, в которой говорилось, что его квартиру протопили на 2,3 Гкал и на 4,5 тысячи рублей. Спустя месяц пришла платежка, в которой значились 6,7 Гкал и 14,1 тысяч. С учетом структуры зимней квитанции общая сумма к оплате ЖКУ как раз и выросла на искомые 10 тысяч — с 7,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей.



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В декабре одновременно наступила зима и досрочно выросли тарифы на всю коммуналку, не только на отопление. Так что на все вопросы журналистов чиновники и ресурсники отвечали: ну вот два таких фактора, к тому же похолодало довольно резко, а мы ориентируемся на общедомовые приборы учета — сколько жилищная компания приняла тепла, столько в квитанции и написано. И это в масштабах города смотрится тупиком: то есть ты можешь возмущаться насчет явно завышенных показателей по объему услуг, но воевать за реальный придется самому в рамках только своего дома, доказывая, что ошиблись либо аппаратура, либо человек. А тебе на это ответят — у вас дом не энергоэффективный, очень большие потери тепла, пусть ваши жилищники проверят швы и трубы, и вообще — прибор учета на их стороне.



На Смолячкова ставки оказались высоки, да и дом небольшой. Так что жители закидали жалобами не только «Фонтанку», но и ТЭК со своим жилкомсервисом № 1 Выборгского района. Выяснилось, что в декабре прибор учета (УУТЭ) в подвале намотал 104,5 Гкал на весь дом, 88,2 Гкал разошлись по жилым квадратным метрам. ТЭК получил такой отчет от ЖКС и на его основании выставил квитанции. В конце января от жилкомсервиса пришла просьба о перерасчете.



«Жильцы просигнализировали, мы выявили вовремя. Ну как вовремя — не совсем, конечно, — рассказал «Фонтанке» глава ЖКС Андрей Мельник. — Аппаратура некорректно работала, датчик температуры, по-моему». Обслуживанием общедомового прибора учета и передачей данных ТЭК занимается ООО «Техносервис» по договору с УК. «Там стоит программное обеспечение, которое показывает ошибки, — но кроме датчиков температуры, [этого] функционал не позволяет, — объясняет Мельник. — Поэтому и проворонили эту ситуацию. Когда начали вникать, поняли, что датчики не работают. Они заменены, по среднему потреблению сделан перерасчет за тот месяц».



После перерасчета получилось, что в декабре дом протопили на 70,2 Гкал. 59,3 Гкал из них — в квартирах, так что в квитанциях за январь 30 лишних «квартирных» Гкал выкинули из показаний прибора учета. На одну квартиру «послабление» составило 4,6 тысячи рублей.



Казалось бы, неприятности в частном подвале: аппаратура сломалась, ЖКС с подрядчиком не сразу сообразили, но теперь все исправили. Однако в разговоре с «Фонтанкой» Андрей Мельник подчеркнул, что «у ТЭК стоит контрольная система, которая сверяет показания».



— То есть ТЭК и до отчета от ЖКС все видит и может сказать вам, что с показаниями что-то не так?



— Вообще-то да.



Судя по всему, в ЖКС говорят об АССП — автоматизированной системе передачи показаний ГУП «ТЭК СПб». «С ноября 2022 по январь 2023 года данные не поступали в АССП в полном объеме из-за технических проблем с устройством передачи данных, установленным на узле учета, — рассказали в ТЭК. — В связи с этим к расчету принимались отчеты о теплопотреблении, сформированные абонентом».



Да и в целом предприятие настаивает, что прямой обязанности досконально проверять показания прибора учета у ресурсоснабжающей организации нет: «В Правилах коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя указывается, что в случае наличия сомнений в достоверности показаний УУТЭ любая сторона по договору теплоснабжения может инициировать проверку. Соответственно, при выявлении нарушений в работе УУТЭ производится корректировка и перерасчет».



Хэппи-энд относительный: квитанция похудела после перерасчета, но она все еще вдвое больше, чем до наступления календарной зимы. И повышение тарифов в данном случае можно вынести за скобки, аномалии никуда не делись. Итак, в декабре 2022 года ошалевший прибор насчитал в квартирах 88,2 Гкал, потом пересчитали к 59,3 Гкал. По данным Росгидромета, средняя температура в декабре составила минус 3,2 градуса. Теперь берем декабрь 2021 года и видим, что тогда в том же доме на Смолячкова прибор показал всего 37,5 Гкал — то есть в полтора раза меньше, чем теперь. Может быть, зима была настолько теплее? Но нет, Росгидромет пишет: «среднемесячная температура воздуха составила -7,5 градуса». Если исходить из этих цифр, декабрь за год стал теплее в 2 с лишним раза, а топить стали в полтора раза сильнее.



Кажется, дело вообще не в погоде. Можно взять свежую квитанцию за февраль: по его итогам в дом на Смолячкова доставили 57,8 Гкал против 35 Гкал за год до этого. То есть ровно те же пропорции, что и в декабре. При этом второй месяц 2022 года прошел с температурой -1,2 градуса, а в 2023-м действительно был чуть холоднее (-3 градуса). Как эти колебания влияют на количество гигакалорий — не ясно; вернее, ясно, что никак. Тем более, что чиновники вообще видят погоду несколько иначе по сравнению с синоптиками. Последний пример — отчет по минувшей зиме: в Смольном решили, что она была холоднее предыдущей, хотя главный синоптик города ясно сказал — теплее. Это вызвало понятную иронию у читателей, которые увидели у энергетиков и метеорологов принципиально разные цели при отчетах о средней температуре



Перетопы — это непреходящая история петербургского и не только ЖКХ. При этом здесь у энергетиков может быть еще более жесткая позиция, чем по проверке аномалий в приборах учета. Они всегда переадресовывают вопросы жилищникам. Вот и в конце января генеральный директор ТЭК Иван Болтенков говорил в эфире телеканала «Санкт-Петербург»: «Мы доставляем ресурс до управляющей компании, а там — как они его распределяют, как граждане закручивают, прикручивают свои батареи. Говорить о том, что я или какая-то другая компания кого-то перетопила или недотопила… Недотоп я вообще не рассматриваю, это наш интерес — отапливать больше и сильней. Если мы кого-то перетопили — это значит, кто-то на стороне управляющей компании лишнего взял».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»